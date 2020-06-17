"Молдова 2030": курс развития республики определят депутаты

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Депутатам предстоит определить в каком русле будет развиваться Республика Молдова ближайшее десятилетие. Ранее проект был одобрен кабинетом министров, а документ направлен парламенту на рассмотрение.

Авторы долгосрочной стратегии обозначили три приоритетных направления на ближайшие 10 лет: развитие устойчивой и инклюзивной экономики, человеческого капитала и здоровой окружающей среды.

"Молдова сталкивается с многочисленными вызовами и долгосрочным тенденциями на глобальном и национальном уровнях, которые окажут существенное влияние в следующие десятилетия", - гласит текст документа.

Его авторы утверждают, что предыдущие стратегии национального развития так и не достигли поставленной цели — улучшения качества жизни граждан — по многочисленным причинам. Среди них произвольное определение приоритетов, качество данных, а также, как правило, чрезмерное концентрирование на феномене развития экономики.

В противовес предыдущим стратегиям, авторы текущего проекта, ставят перед собой цель развития человеческого потенциала и соблюдения прав человека.

"В 2030 году Молдова должна стать страной, в которой люди хотят жить, где будут перспективы для индивидуального развития", - гласит текст документа.

В этом смысле из документа следует, что первоочередной целью документа является улучшение качества жизни граждан. Авторы утверждают, для этого прежде всего следует освоить человеческий потенциал, что является главным ресурсом государства.

Для достижения этой цели, авторы стратегии ставят перед собой задачу повысить уровень доходов населения, уровень жизни и труда, повысить качество образования, социального климата, а также качество государственной власти.

Проект национальной стратегии развития был разработан в соответствие с Декларацией саммита устойчивого развития, утвержденное 192 странами-членами ООН. Из документа следует, что республика наряду с остальными странами подписантами должны мобилизовать свои усилия для устранения любых форм бедности и неравенства, а такж борьбы с климатическими изменениями.

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