Консульский прием граждан России в Тирасполе будет возобновлен, частично

О полном восстановлении работы выездного консульского отдела в городе Тирасполе сообщат дополнительно.

ТИРАСПОЛЬ, 17 июня – Sputnik. С 17 июня частично возобновился прием российских граждан в Пункт выездного консульского обслуживания РФ в городе Тирасполе.

"Частично возобновляется прием граждан только по вопросам получения готовых загранпаспортов, дата выдачи которых была назначена до 8 мая 2020 года", - поясняют в консульском отделе.

Выдача паспортов будет проходить с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.45 и с 14.00 до 16.30, в порядке живой очереди.

Обязательное условие получения государственных услуг – наличие защитной маски, перчаток, отсутствие высокой температуры (выше 37 градусов), строгое соблюдение социальной дистанции в два метра, обработка рук антисептиком. Не будет допускаться также одновременное присутствие более трех человек в помещении.

В случае, если требования будут нарушены, то посетителю могут отказать в предоставлении госуслуг.

Об открытии приема по вопросам замены загранпаспорта и приобретения российского гражданства будет сообщено дополнительно.

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