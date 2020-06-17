Консульский прием граждан России в Тирасполе будет возобновлен, частично

ТИРАСПОЛЬ, 17 июня – Sputnik. С 17 июня частично возобновился прием российских граждан в Пункт выездного консульского обслуживания РФ в городе Тирасполе.
"Частично возобновляется прием граждан только по вопросам получения готовых загранпаспортов, дата выдачи которых была назначена до 8 мая 2020 года", - поясняют в консульском отделе.
Обязательное условие получения государственных услуг – наличие защитной маски, перчаток, отсутствие высокой температуры (выше 37 градусов), строгое соблюдение социальной дистанции в два метра, обработка рук антисептиком. Не будет допускаться также одновременное присутствие более трех человек в помещении.
В случае, если требования будут нарушены, то посетителю могут отказать в предоставлении госуслуг.
Об открытии приема по вопросам замены загранпаспорта и приобретения российского гражданства будет сообщено дополнительно.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>