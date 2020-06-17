Экспорт Молдовы сократился на 13 процентов по сравнению с прошлым годом

Падение молдавского экспорта в апреле объясняется ограничениями, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. В январе-апреле 2020 года из Молдовы было экспортировано товаров на сумму 824,8 миллиона долларов США, что на 13 процентов меньше, чем в соответствующем периоде 2019 года. Об этом сообщило Национальное бюро статистики.

Особенно остро падение экспорта почувствовалось в апреле 2020 года, когда экспорт товаров составил 149,8 миллиона долларов США, что 30,5 процента меньше по сравнению с апрелем 2019 года и на 28,7 процента меньше, чем в марте.

Экспортные поставки сократились по всем направлениям

Экспорт отечественных товаров за первые четыре месяца этого года составил 644,8 миллиона долларов, показав снижение на 3,8 процента по сравнению с прошлым годом. В то же время реэкспорт иностранных товаров сократился на 35,5 процента и составил 180 миллионов долларов.

В общей экспортной структуре Молдовы реэкспорт занимает 21,8 процента от общего объема. При этом доля иностранных товаров, реэкспортированных после их существенной переработки, составила 15,9 процента от общего объема экспорта, в то время как классический реэкспорт - всего 5,9 процента.

Поставки товаров в страны Европейского Союза упали на 9,5 процентов по сравнению с январем-апрелем прошлого года и составили 529,5 миллиона долларов, или 64,2 процента от общего экспорта Молдовы.

На долю стран СНГ пришлось 15,6 процента от экспорта, что соответствует 129 миллионов долларов. Экспорт в страны СНГ за этот период также уменьшился — на 7,2 процента.

Объемы импорта в Молдову также заметно снизились

За первые четыре месяца 2020 года импорт товаров упал на 12,3 процента по сравнению с прошлогодним периодом и составил 1650,8 миллиона долларов.

Импорт из стран Евросоюза уменьшился на 13,3 процента (до 777,6 миллиона долларов. Сокращение импорта зарегистрировано и в отношении стран СНГ - на 17,5 процента. При этом объем импортных поставок из ЕС составляет 47,1 процента, а из стран СНГ - 24,9 процента от общего объема импорта.

Падение во внешней торговле повлияло на дефицит торгового баланса

Значительный разрыв между экспортом и импортом Республики Молдова в январе-апреле 2020 года привел к накоплению отрицательного сальдо торгового баланса в размере 826 миллионов долларов. Вместе с тем, разрыв сократился на 11,5 процента.

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Со странами Европейского Союза торговый баланс сложился с дефицитом в размере 248,1 миллиона долларов, а со странами СНГ – 282,9 миллиона долларов.

Наиболее быстрыми темпами дефицит торгового баланса сокращался в апреле 2020 года — на 54,7 процента меньше по сравнению с апрелем прошлого года и на 53,2 процента по сравнению с мартом 2020 года, сообщает Национальное бюро статистики.

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