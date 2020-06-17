Мэр Кишинева рассказал об участии горожан в решении проблем столицы

С момента старта платформы eu.chisinau.md на нее поступило порядка двух тысяч запросов от граждан для решения проблем города.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Большинство запросов кишиневцев, поданных на Интернет-платформу мэрии eu.chisinau.md, были рассмотрены и решены, заявил глава администрации молдавской столицы Ион Чебан.

Он отметил, что до 15 июня на сайте было зарегистрировано 1800 обращений, а рассмотрено и выполнено 1184 просьбы жителей Кишинева.

Большинство запросов, как отметил Чебан, касаются уборки в парках и на берегах озер, налаживания освещения улиц, входов в парки и дворов многоквартирных домов, ремонта светофоров на пешеходных переходах, нанесения дорожной разметки, вывоза бетонных конструкций с улиц и пешеходных дорожек, вывоза бытовых отходов и другое.

"Мы продолжим развивать столицу и делать так, чтобы голос каждого гражданина был услышан, – отметил градоначальник.

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Как подчеркнул Чебан, больше всего проблем было зарегистрировано в секторе Ботаника, в общей сложности поступило 530 сообщений.

На данный момент на платформе eu.chisinau.md работают 9 модулей: несанкционированная торговля, несанкционированное строительство, дороги, ямы и дорожные знаки, электроэнергия, отопление и газ, освещение и светофоры, бродячие собаки, парки, скверы и зеленые зоны, уборка мусора, уборка или содержание кладбищ.

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