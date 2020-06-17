Новые данные по COVID-19 в Молдове: число выздоровевших достигло семи тысяч

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. К утру среды в Молдове за весь период пандемии подтверждены 12 тысяч 254 случая заражения коронавирусом, из них 1 тысяча 123 - в Приднестровье. Таковы новые данные Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе госпитализированы 61 человека с подозрением на COVID-19.

В тяжелом состоянии находятся 417 человека, 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 990 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждено 1 тысяча 988 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 496, медсестры - 791, фельдшеры - 111, фармацевты - 24, вспомогательный персонал - 566.

За сутки выписаны 176 человек, а всего выздоровели 7 тысяч 77 человек.

Минздрав сообщил о еще четырех летальных исходах. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 427 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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