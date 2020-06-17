Игорь Додон и Ирина Влах обсудили эпидемиологическую ситуацию в Гагаузии

Руководство автономии держит ситуацию под контролем, заявил глава государства по итогам встречи с башканом Гагаузии.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах. Собеседники обсудили эпидемиологическую ситуацию в автономии в связи с ростом инфицирования COVID-19, который отмечен в Комратском и Чадыр-Лунгском районах.

"По словам госпожи Влах, в лечебных учреждениях Гагаузии есть необходимость дополнительно помочь региону с медицинским персоналом и оборудованием. Тем не менее, региональное руководство держит ситуацию под контролем, а центральные власти гарантируют предоставление всей необходимой помощи в борьбе с эпидемией", - написал Додон в Facebook.

В июне в Гагаузии были приняты дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса на территории автономии. Местная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью обязала руководителей бюджетных учреждений, за исключением служб, задействованных при борьбе с COVID-19, обеспечить установление особого режима работы на дому.

Шестого июня Ирина Влах заявила, что в Гагаузии будет открыт еще один COVID-центр. По словам главы автономии, "в центрах COVID-19, расположенных в Комрате и Чадыр-Лунге, практически не осталось свободных мест, а доктора и медсестры работают без выходных, им очень сложно - они на первой линии".

По состоянию на 17 июня в Чадыр-Лунгском районе Гагаузии зарегистрировано 462 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования, в Комратском районе - 385 а в Вулканештском - 132 случая.

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