15:09 17 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.25
  • RUB0.25
  • RON4.04
  • UAH0.64
Поиск
Флаг Республики Молдова и Гагаузии

Игорь Додон и Ирина Влах обсудили эпидемиологическую ситуацию в Гагаузии

© Sputnik / Osmatesco
Общество
Получить короткую ссылку
92 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200617/30605732/igor-dodon-i-irina-vlakh-obsudili-epidemiologicheskuyu-situatsiyu-v-gagauzii.html

Руководство автономии держит ситуацию под контролем, заявил глава государства по итогам встречи с башканом Гагаузии.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах. Собеседники обсудили эпидемиологическую ситуацию в автономии в связи с ростом инфицирования COVID-19, который отмечен в Комратском и Чадыр-Лунгском районах.

"По словам госпожи Влах, в лечебных учреждениях Гагаузии есть необходимость дополнительно помочь региону с медицинским персоналом и оборудованием. Тем не менее, региональное руководство держит ситуацию под контролем, а центральные власти гарантируют предоставление всей необходимой помощи в борьбе с эпидемией", - написал Додон в Facebook.

В июне в Гагаузии были приняты дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса на территории автономии. Местная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью обязала руководителей бюджетных учреждений, за исключением служб, задействованных при борьбе с COVID-19, обеспечить установление особого режима работы на дому.

Шестого июня Ирина Влах заявила, что в Гагаузии будет открыт еще один COVID-центр. По словам главы автономии, "в центрах COVID-19, расположенных в Комрате и Чадыр-Лунге, практически не осталось свободных мест, а доктора и медсестры работают без выходных, им очень сложно - они на первой линии".

По состоянию на 17 июня в Чадыр-Лунгском районе Гагаузии зарегистрировано 462 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования, в Комратском районе - 385 а в Вулканештском - 132 случая.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Гагаузии будет открыт еще один COVID-центр
Спикер парламента Гагаузии, инфицированный COVID-19: "Чувствую себя хорошо"
Теги:
Гагаузия, коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Москворецкий мост на фоне Белокаменного Кремля.
Москва 2259: футуристический взгляд из 1914 года
Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52H над Балтикой.
Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52H над Балтикой
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться