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Минздрав определил победителей программы грантов для помощи пожилым

© Depositphotos / Goodluz
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200617/30605879/minzdrav-opredelil-pobediteley-programmy-grantov-dlya-pomoschi-pozhilym-lyudyam.html

Средства выделены организациям, которые занимаются продвижением активного образа жизни для людей "третьего возраста" и налаживают контакты между поколениями.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты объявило шесть неправительственных организаций, победивших в программе малых грантов на 2020 год, которая посвящена поддержке и содействию активному образу жизни пожилых людей в Республике Молдова.

Соискателями стали 23 НПО, которые реализуют инициативы в этой области на национальном и региональном уровнях. 

На конкурс были представлены проекты, направленные на разработку стратегий по проблемам старения, созданию организаций взаимопомощи для пожилых людей, проведению социально-культурных мероприятий в сельской местности, привлечению пожилых людей к волонтерской деятельности, развитию диалога между поколениями.

После изучения и оценки документов, оценочная комиссия решила предоставить гранты следующим общественным объединениям:

- Культурному объединению "Veselia" из Кишинева - для финансирование инициативы, посвященной социальной интеграции, организации активного и здорового образа жизни для пожилых людей;

Пожилой мужчина смотрит телевизор у себя дома во время самоизоляции.
© Sputnik / Николай Хижняк
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- ассоциации "Ecologie pentru Sănătate" из Унген - для проекта по развитию навыков социального участия и волонтерства для 30 людей старше 60 лет и 10 молодых жителей села Костулень и города Унгены;

- ассоциации "Casa Părintească" из села Паланка Каларашского района - для финансирования инициативы обучения пожилых людей ремеслам;

- ассоциации "Nufărul" из города Резина - на создание образовательного центра для более чем 60 пожилых людей в публичной библиотеке села Солончень;

- ассоциации "Andromeda" из села Царевка Резинского района - для финансирования Центра образования и улучшения качества жизни пожилых людей;

- благотворительному фонду "Open Gates" из Кишинева - на проект по созданию среды общения между поколениями, улучшению психоэмоционального состояния активных пенсионеров, оборудования швейных мастерских в центрах временного размещения.

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Средства будут выделены в рамках четвертого этапа Программы малых грантов министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, который стартовал в январе 2020 года. Продолжительность реализации проектов составляет четыре месяца, общая сумма предоставленных грантов - 283 тысячи 310 леев, выделенных из государственного бюджета.

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Теги:
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