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Последствия ливня

Распоряжение примара Кишинева: как готовится столица к ливням

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200617/30606778/rasporyazhenie-primara-chisinau-kak-gotovitsya-stolitsa-k-livnyam.html

Примар Кишинева попросил ускорить процесс расчетов для проведения работ по ремонту и очистке ливневой канализации в городе для того, чтобы исправить проблему затопления столичных улиц во время ливней.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Столичные власти берутся за очистку канализационных люков во всех районах Кишинева, где существует риск затопления. Об этом сообщил примар Ион Чебан в среду на своей странице в Facebook.

"В связи с тем, что Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" из-за угрозы наводнений в последующие дни в некоторых регионах страны, мы решили быть на шаг впереди в столице. Распорядился очистить канализационные люки во всех районах Кишинева, где существует риск затопления. Кроме того, немедленно перенаправить дорожное движение из тех зон, где на участках дорог собирается вода", - отметил Чебан.

Градоначальник попросил ускорить процесс расчетов для проведения работ по ремонту и очистке ливневой канализации в городе для того, чтобы исправить проблему затопления столичных улиц во время ливней.

Сильный дождь
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"Наводнения на некоторых участках дорог случаются потому, что система ливневой канализации столицы рассчитана на 17 литров на квадратный метр, а в прошлое воскресенье количество осадков составило 27 литров на квадратный метр. Для решения этой проблемы необходимо время, потому как включает значимые расходы. Мы ищем решения. Шаг за шагом у нас все получится", - написал Чебан.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с дождями и грозами. Предупреждение действует до 22.00 среды.

Также в некоторых регионах страны продолжает действовать другой "желтый код" (гидрологической опасности) в связи с выходом воды на пойму. С 17 июня по 3 июля, как пояснили в структуре, в связи с увеличением сбросного расхода воды из водохранилища Костешты-Стынка до 510 кубометров в секунду ожидаются подъемы уровня воды над уровнем 16 июня на участке городов Костешты – Кантемир на 2,5-3,5 метров, а на участке город Кантемир – село Брынза на 1-2 метра.

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