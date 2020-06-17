Распоряжение примара Кишинева: как готовится столица к ливням

Примар Кишинева попросил ускорить процесс расчетов для проведения работ по ремонту и очистке ливневой канализации в городе для того, чтобы исправить проблему затопления столичных улиц во время ливней.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Столичные власти берутся за очистку канализационных люков во всех районах Кишинева, где существует риск затопления. Об этом сообщил примар Ион Чебан в среду на своей странице в Facebook.

"В связи с тем, что Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" из-за угрозы наводнений в последующие дни в некоторых регионах страны, мы решили быть на шаг впереди в столице. Распорядился очистить канализационные люки во всех районах Кишинева, где существует риск затопления. Кроме того, немедленно перенаправить дорожное движение из тех зон, где на участках дорог собирается вода", - отметил Чебан.

Градоначальник попросил ускорить процесс расчетов для проведения работ по ремонту и очистке ливневой канализации в городе для того, чтобы исправить проблему затопления столичных улиц во время ливней.

"Наводнения на некоторых участках дорог случаются потому, что система ливневой канализации столицы рассчитана на 17 литров на квадратный метр, а в прошлое воскресенье количество осадков составило 27 литров на квадратный метр. Для решения этой проблемы необходимо время, потому как включает значимые расходы. Мы ищем решения. Шаг за шагом у нас все получится", - написал Чебан.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с дождями и грозами. Предупреждение действует до 22.00 среды.

Также в некоторых регионах страны продолжает действовать другой "желтый код" (гидрологической опасности) в связи с выходом воды на пойму. С 17 июня по 3 июля, как пояснили в структуре, в связи с увеличением сбросного расхода воды из водохранилища Костешты-Стынка до 510 кубометров в секунду ожидаются подъемы уровня воды над уровнем 16 июня на участке городов Костешты – Кантемир на 2,5-3,5 метров, а на участке город Кантемир – село Брынза на 1-2 метра.

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