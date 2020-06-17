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Исправительное учреждение.

Минюст продлил спецрежим в молдавских тюрьмах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1384)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200617/30607625/minyust-prodlil-spetsrezhim-v-tyurmakh.html

Решение принято в связи с пандемией. Оно предварительно будет иметь силу вплоть до 15 июля текущего года.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Министерство юстиции продлило специальный режим в молдавских тюрьмах. Соответствующее распоряжение было вынесено в понедельник.

Оно предусматривает запрет на переводы за исключением тех случаев, когда это необходимо для безопасности осужденного, либо его госпитализации.

Вместе с тем, передачи осужденным будут приниматься исходя из наличия у сотрудников пенитенциарных учреждений средств личной защиты и дезинфекции посылок.

Режим предварительно продлится до 15 июля. 

По состоянию на вечер среды в Молдове подтверждены 12 тысяч 732 случая заражения коронавирусом. Общее количество выздоровевших превысило 7 тысяч, а летальных исходов - 433. 

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который предварительно продлится до конца июня текущего года.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1384)

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