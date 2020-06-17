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Проверка сообщения о бомбе в здании суда сектора Буюканы

История с "минированием" здания суда сектора Буюканы: что заявили в полиции

© Sputnik / Alena Matveeva
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200617/30607755/istoriya-s-minirovaniem-zdaniya-suda-sektora-buiukani-chto-zayavili-v-politsii.html

По факту ложного сообщения о бомбе возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы предпринимают меры по установке личности "шутника".

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Сообщение о том, что в здании суда столичного сектора Буканы заложено взрывное устройство, оказалось ложным. Об этом сообщила Sputnik пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

"В результате проверки сотрудниками Bombteh каких-либо подозрительных предметов не было обнаружено. По данному случаю возбуждено уголовное дело. Следователи предпринимают все меры для установления и поиска этого человека", - отметила Стати.

С начала июня в молдавской столице было зафиксировано сразу несколько подобных эпизодов с ложными сообщениями о бомбе.

"Сотрудники правоохранительных органов предпринимают все меры для того, чтобы идентифицировать людей, которые совершают такие звонки о якобы заложенном в том или ином здании взрывном устройстве. По тем случаям, которые произошли ранее, нарушители пока не идентифицированы", - отметила собеседница.

Согласно статье 281 УК РМ, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

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