История с "минированием" здания суда сектора Буюканы: что заявили в полиции

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Сообщение о том, что в здании суда столичного сектора Буканы заложено взрывное устройство, оказалось ложным. Об этом сообщила Sputnik пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

"В результате проверки сотрудниками Bombteh каких-либо подозрительных предметов не было обнаружено. По данному случаю возбуждено уголовное дело. Следователи предпринимают все меры для установления и поиска этого человека", - отметила Стати.

С начала июня в молдавской столице было зафиксировано сразу несколько подобных эпизодов с ложными сообщениями о бомбе.

"Сотрудники правоохранительных органов предпринимают все меры для того, чтобы идентифицировать людей, которые совершают такие звонки о якобы заложенном в том или ином здании взрывном устройстве. По тем случаям, которые произошли ранее, нарушители пока не идентифицированы", - отметила собеседница.

Согласно статье 281 УК РМ, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

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