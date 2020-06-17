"Бомбу" сменил спецрежим: в суде Буюкан зафиксирован случай COVID-19

Руководство кишиневского инстанции существенно ограничило перечень категорий процессов, которые могут быть рассмотрены в этот период.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. В суде столичного сектора Буюканы вводится специальный режим работы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как указанно в распоряжении председателя инстанции Раду Цуркану, в течение этого периода заседания будут проходить по делам, рассмотрение которых возможно без участия сторон.

Также речь идет о срочных слушаниях, в том случае если их затягивание может повредить процессу осуществления юстиции. Вместе с тем, в этот период продолжится работа в рамках процессов, которые находятся на финальном этапе производства.

В среду в буюканской инстанции произошла другая неприятность: днем поступило сообщение о заложенной в здании суда бомбе. Впоследствии, однако, выяснилось, что сообщение было ложным.

Ранее спецрежим работы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции был введен в судах сектора Чеканы и Центр.

По состоянию на вечер среды в Молдове подтверждены 12 тысяч 732 случая заражения коронавирусом. Общее количество выздоровевших превысило 7 тысяч, а летальных исходов - 433.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который предварительно продлится до конца июня текущего года.

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