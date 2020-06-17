В полиции назвали самые опасные дорожные артерии молдавской столицы

Только за первые три месяца текущего года в результате дорожно-транспортных происшествий в Кишиневе погибли 12 человек, а 220 пострадали.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Бульвар Дачия – дорожная артерия с самым высоким риском ДТП. За первые три месяца нынешнего года на этой магистрали произошло 10 аварий.

Затем следуют улицы Албишоара и Сармизеджеетуса, где за январь-март зарегистрировано по шесть дорожных инцидентов. В антирейтинг угодили улицы Мунчешстская, И. Крянгэ. В. Александри и бульвар Штефана чел Маре – по пять аварий.

"Исходя из анализа данных в столичном секторе Рышкановка улица Албишоара – артерия, где произошло больше всего ДТП. Если говорить о секторе Ботаника, то это бульвар Дачия. В Центре – бульвар Штефана чел Маре и улица В. Александри. На Буюканах – улица И. Крянгэ, а на Чеканах – улица М. Садовяну", - рассказал Sputnik глава руководитель отдела учета и анализа ДТП управления патрульной полиции Национального инспектората общественной безопасности Павел Апостол.

По его словам, чтобы привлечь водителей к ответственности и свести к минимуму количество аварий на этих улицах размещены мобильные группы Инспектората общественной безопасности. "При наличии полиции число нарушений на дорогах сокращается", - добавил Апостол.

За первый квартал этого года в молдавской столице произошло 194 ДТП, в результате которых погибли 12 человек, а 220 пострадали.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova