Гидрологическая ситуация и риск наводнений в Молдове: к чему готовятся власти

Министр внутренних дел подчеркивает, что на данный момент повода для опасений в республике нет, однако специалисты готовы к критическим ситуациям.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Ситуацию с "желтым кодом" гидрологической опасности обсудили на заседании правительства Молдовы в среду.

"МВД и его подразделения мониторизируют ситуацию в стране, пока у нас нет наводнений. Более проблематичная ситуация на реке Прут, водохранилище Костешты-Стынка, потому что там сброс до 550 кубометров в секунду. Норма составляет 100-120 кубометров в секунду", - сказал министр внутренних дел Павел Войку.

По его словам, на данный момент опасности нет. "Когда сброс превышает 800 кубометров в секунду, тогда ситуация признается критической. У нас хорошее сотрудничество с коллегами из Румынии и Украины. Проанализировали риски, в том числе со специалистами в области гидрометео. Этот сброс ожидается в ближайшие два дня, а потом все вернется к норме", - отметил Войку.

Он обратил внимание, что в случае кризисной ситуации подразделения МВД готовы вмешаться, а если положение окажется еще серьезнее, то будут привлечены и военные. "Но это при очень пессимистичном сценарии. Пока нет беспокойств по поводу наводнений", - уточнил министр.

Премьер Ион Кику поручил Министерству сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды проверить состояние дамб, чтобы не допустить серьезного ущерба в результате наводнений, как было в предыдущих случаях.

"Дожди в Молдове продолжаются. По имеющейся информации, многие населенные пункты пострадали", - сказал глава кабмина.

По его словам, по установленной процедуре, при условии определения размера ущерба местными чрезвычайными комиссиями, нужно обращаться к властям для получения помощи, предусмотренной в таких случаях.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый" уровень метеоопасности в связи с дождями и грозами. Предупреждение действует до 22.00, среды.

Также в стране продолжает действие другой "желтый код" опасности выхода воды на пойму.

"В связи с продолжающимися сильными дождями, в верховьях реки Прут (Украина) формируется дождевой паводок. На участке село Крива – город Костешты продолжится подъем уровня воды над предпаводочным (13 июня) и составит 2-3 метра. Местами - с выходом воды на пойму в Бричанском и Единецком районах", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

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С 17 июня по 3 июля, как пояснили в структуре, в связи с увеличением сбросного расхода воды из водохранилища Костешты-Стынка до 510 кубометров в секунду ожидаются подъемы воды над уровнем 16 июня на участке городов Костешты – Кантемир на 2,5-3,5 метров, а на участке город Кантемир – село Брынза на 1-2 метра.

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