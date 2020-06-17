Минздрав мобилизует дополнительные ресурсы для борьбы c COVID-19

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Минздрав мобилизует дополнительные внутренние ресурсы для борьбы с пандемией, кроме того ведомство намеревается закупить еще 100 тысяч тестов для диагностики COVID-19. Об этом заявила министр Виорика Думбрэвяну на заседании кабмина в среду.

По словам главы ведомства, количество коек в COVID-центре, расположенном на территории столичного комплеса Moldexpo, будет увеличено. Она добавила, что большая нагрузка ляжет и на институт фтизиопульмонологии, туда будут госпитализированы те, у кого подтвержден диагноз "COVID-19". В то же время пациенты больниц "Архангел Михаил" и "Тома Чорбэ", у которых инфекция протекает в легкой форме, будут переведены в больницу министерства здравоохранения.

Глава ведомства сообщила, что места для больных еще есть. Она подчеркнула, что Минздрав дал указания клиникам — столичным и региональным — перепрофилировать по необходимости некоторые отделения таким образом, чтобы в резерве были 20 коек.

"К настоящему моменту мы готовим все платформы на тот случай, если количество зараженных продолжит расти", - сообщила Думбрэвяну.

Хотя национальное агентство общественного здоровья обладает резервом тестов для диагностики COVID-19, также сообщила она, министерство планирует закупить дополнительные 100 тысяч.

По состоянию на вечер среды в Молдове подтверждены 12 тысяч 732 случая заражения коронавирусом. Общее количество выздоровевших превысило 7 тысяч, а летальных исходов - 433.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который предварительно продлится до конца июня текущего года.

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