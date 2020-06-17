Свежие данные: в Молдове подтверждены 478 новых случаев COVID-19

Общее число официально зафиксированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа достигло на данный момент в Молдове 12 тысяч 732.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Еще 478 случаев инфицирования коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове. Об этом заявил госсекретарь Минздрава Константин Рымиш на брифинге в среду.

За минувшие 24 часа проведен 1943 тест, при этом повторно - 284. Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 37 сотрудников системы здравоохранения.

За последние сутки излечились 176 человек, а 10 скончались. В тяжелом состоянии находятся 417 пациентов, 23 подключены к ИВЛ.

Общее число выздоровевших достигло 7 тысячи 77, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 433.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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