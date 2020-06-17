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Национальная армия

Улицы Кишинева будут патрулировать 50 солдат Национальной армии

© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1384)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200617/30609393/ulitsy-kishineva-budut-patrulirovat-50-soldat-natsionalnoy-armii.html

Военнослужащих возвращаются к миссии по оказанию помощи полицейским и карабинерам в деле поддержания порядка в столице в условиях эпидемии COVID-19.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Военнослужащие Национальной армии вновь появились на улицах Кишинева, где они проводят патрулирование улиц и мест скопления людей с целью обеспечить соблюдение общественного порядка и мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По сообщению министерства обороны, миссия по поддержанию порядка возложена на 50 солдат из личного состава 22-го миротворческого батальона, батальона специального назначения "Fulger" и мотострелковой бригады "Штефан чел Маре".

Военные будут участвовать в совместных патрулях с карабинерами и сотрудниками полиции на остановках общественного транспорта, вблизи парков и зон отдыха, а также на улицах во всех секторах столицы.

Министр обороны Александр Пынзарь выступил с обращением, в котором призвал жителей города содействовать людям в погонах и относиться с уважением к их миссии.

"Военные находятся на улице для вашей безопасности, и необходимо относиться к их службе с пониманием и уважением, особенно когда они призывают вас соблюдать социальную дистанцию ​​или носить маску перед входом в общественный транспорт или в закрытые помещения", - заявил министр.

Президент Молдовы Игорь Додон подписал 13 июня указ, который дает право задействовать Национальную армию для помощи полиции в целях предотвращения и контроля над распространением коронавируса нового типа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1384)

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Теги:
коронавирус


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