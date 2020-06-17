В молдавском Генеральном инспекторате полиции новый глава: кто им стал

Свеженазначенный руководитель структуры имеет большой опыт работы в подразделениях министерства внутренних дел страны.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Новым главой генинспектората полиции стал начальник Нацинспектората общественной безопасности Серджиу Паю. Его назначение утвердили на заседании правительства в среду.

В новую должность Паю вступит уже на следующий день, 18 июня.

"У кандидата есть необходимое образование, он имеет соответствующую лицензию в области права. Работает в полиции с 1992 года, за этот период побывал начальником разных отделов. Он имеет необходимый опыт для предоставления качественных услуг гражданам", - заявил на заседании министр внутренних дел Павел Войку.

На этом же заседании утвердили отставку уже бывшего главы генинспектората полиции Вадима Кожокару.

"Хотим поблагодарить господина Кожокару за проделанный труд, в том числе и в период чрезвычайного положения в стране", - сказал глава кабмина Ион Кику.

Бывший глава Генинспектората полиции теперь стал заместителем главы Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК). Соответствующее решение 11 июня одобрил парламент.

Премьер-министр пожелал новому главе генинспектората полиции успехов на этой должности.

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Также Кику отметил, что Паю предстоит взять на себя огромную ответственность за общественный порядок в стране в этот сложный период развития пандемии.

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