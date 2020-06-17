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Национальный банк Молдовы.

Работники НБМ будут лишены привилегий: кабмин отменил некоторые бонусы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200617/30610855/rabotniki-nbm-budut-lisheny-privilegiy-kabmin-otmenil-nekotorye-garantii.html

На соответствующие меры правительство пошло в связи с банковским мошенничеством, которое произошло в Молдове в 2014 году.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Кабинет министров на своем заседании в среду дал положительное заключение инициативе о внесении поправок в Закон о Национальном банке Молдовы, которые предусматривают аннулирование ряда гарантий для сотрудников НБМ. Далее документ будет вынесен на рассмотрение парламента.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Evgheni Panasenco
Генпрокурор: Нацбанк непосредственно замешан в краже миллиарда

Как сообщил докладчик по законопроекту, госсекретарь Минюста Раду Фолтя, предлагается внесение в Закон о Национальном банке Молдовы положения, которое предусматривает: в случае если судебная инстанция посредством окончательного решения установила, что в действиях сотрудника банка был злой умысел при выполнении должностных обязательств, он должен компенсировать НБМ все судебные издержки.

Глава правительства Ион Кику поддержал инициативу и вместе с тем подчеркнул, что она никак не может расцениваться как покушение на независимость финансового регулятора.

"У нас сформировалась двойственная ситуация, когда с одной стороны существенная часть руководства НБМ была вовлечена в кражу миллиарда, а с другой — они пользуются адвокатскими услугами за счет бюджета Нацбанка", - отметил Кику.

Ранее генеральный прокурор Александр Стояногло обвинил бывшее руководство Нацбанка в непосредственном участии в банковском мошенничестве. В марте он санкционировал допрос и задержание бывших и действующих членов руководства НБМ. В итоге экс-председателю Нацбанка Дорину Дрэгуцану были предъявлены обвинения в рамках расследования "кражи века".

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