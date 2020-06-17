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Бакалавриат (архивное фото).

Правительству представлены поправки к закону об отмене выпускных экзаменов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1384)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200617/30611311/pravitelstvu-predstavleny-popravki-k-zakonu-ob-otmene-vypusknykh-ekzamenov.html

Министерство образования, культуры и исследований предлагает внести изменения в законодательство, касающиеся выдачи диплома бакалавра в 2020 году.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований представило правительству законопроект о внесении поправок в Закон №71 от 21 мая 2020 года "Об отмене национальных выпускных экзаменов по учебным программам общего образования экзаменационной сессии 2020 года".

Образовательное учреждение
© Sputnik / Алексей Владыкин
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Новая инициатива предусматривает выдачу диплома бакалавра, без организации экзамена, лицам, у которых были задолженности в предыдущие годы; лицам, которые завершили лицейскую программу в высших учебных заведениях; лицам, которые запросили сдачу экзамена в режиме экстерна, записались в установленные строки на участие в экзаменационной сессии 2020 года и завершили лицейскую программу с общей средней оценкой, превышающей "5".

Это решение принято в контексте ограничений, принятых для борьбы с распространением эпидемии COVID-19, которые существенно повлияли на образовательный процесс.

Ранее было объявлено о том, что учащиеся молдавских колледжей и профтехучилищ не будут сдавать выпускные экзамены в этом году. Соответствующее решение утвердило правительство Молдовы.

В Министерстве образования, культуры и исследований объяснили эту меру тем, что с середины марта в Молдове действовал режим чрезвычайного положения, а учебный процесс приостановлен до 30 июня.

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Тема:
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Теги:
бакалавриат


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