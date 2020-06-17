Кику о ситуации с COVID-19 в Молдове: приостанавливать экономику нельзя

Как отметил премьер, если дальше блокировать экономическую деятельность, то в течение трех недель в стране нечем будет платить по счетам.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Глава правительства Молдовы Ион Кику заявил в эксклюзивном интервью Sputnik: несмотря на ситуацию с коронавирусом нового типа в стране, приостанавливать экономику больше нельзя.

"Действительно, количество случаев растет. Отмечал в понедельник утром после совместной встречи, что на этой неделе мы ждем ежедневных цифр в 500-600 случаев. Когда мы держали практически всех дома, у нас были более хорошие цифры, вы знаете, что тогда происходило в других странах. Тогда мы не оказались в той ситуации", - сказал Кику.

По его словам, очевидно, что после 15 мая, когда было снято чрезвычайное положение и возобновлена экономическая деятельность, люди внесли вклад в распространение вируса.

"Нам бы хотелось, чтобы число случаев приравнивалось к нулю. Но мы не можем ограничивать экономику. Потому что у государства, у Молдовы, нет экономических резервов. Если дальше будет блокировать экономическую деятельность, то в течение трех недель нам нечем будет платить по счетам... Мы не сможем платить зарплаты и пенсии", - отметил Кику.

Он обратил внимание, что вместе с возобновлением экономической деятельности выросло и количество подтвержденных случаев COVID-19.

"Смотрите, что происходит в регионе. На Украине также ежедневно обновляются рекорды по количеству случаев. И в других странах. Был рекорд на мировом уровне. Как только возобновилась экономическая деятельность, везде регистрируется рост", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что процент смертности в Молдове составляет 3,6%, а на мировом уровне - 6,5%, примерно такой же европейский показатель.

"Мы на 22-м месте по заболеваемости на миллион населения и 19 место по смертности. В последнее время динамика роста более выражена. Но сейчас мы пожинаем плоды открытия рынков и возобновления экономической деятельности. Сейчас мы занимаемся управлением этих случаев.

Не думаю, что в ближайшие десять дней у нас будет снижение. Специалисты говорили, что на неделе будет 500-600 случаев. Поэтому и было дано распоряжение о начале подготовки 2 тысяч мест в больницах", - подчеркнул Кику.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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