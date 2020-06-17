Эксклюзивное интервью главы правительства Молдовы: самые важные заявления Кику

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Глава правительства Молдовы Ион Кику в эксклюзивном интервью Sputnik рассказал о будущем правительства под его руководством, ситуации с коронавирусом в стране, экономическом положении республики, шансах на получение кредитов от зарубежных партнеров, а также о перспективах закона о гражданстве за инвестиции и о том, какие госактивы планируется выставить на продажу.

Уйдет ли правительство Кику в отставку

Комментируя новость о том, что Демпартию Молдовы в среду покинул еще один депутат, премьер отметил, что такая динамика была ожидаема, а все эти "перебежки" связаны с продвижением прокуратуры в расследовании дела о краже миллиарда.

По его словам, в случае выражения вотума недоверия кабмину под его руководством, если будет 51 голос в поддержку такого решения, то правительство останется в статусе исполняющего обязанности, пока парламент не утвердит новое.

Он обратил внимание, есть много головной боли помимо ухода депутатов, но ясно, что политическая дестабилизация не поможет делу.

"Но если цена расследования кражи миллиарда – смена правительства, то я приветствую это. Прокуратура, наконец, стала независимой. Нам удалось, даже не знаю как, назначить независимого генпрокурора", - подчеркнул глава кабинета министров.

При этом он подчеркнул, что в случае выражения вотума недоверия правительству продолжит исполнять обязанности на посту премьера и не уйдет в отставку.

COVID-19: стоит ли закручивать гайки, как при ЧП

Глава правительства подчеркнул, что несмотря на ситуацию с коронавирусом нового типа в стране, приостанавливать экономику больше нельзя. По его словам, очевидно, что после 15 мая, когда было снято чрезвычайное положение и возобновлена экономическая деятельность, люди внесли вклад в распространение вируса.

"Нам бы хотелось, чтобы число случаев приравнивалось к нулю. Но мы не можем ограничивать экономику. Потому что у государства, у Молдовы, нет экономических резервов. Если дальше будем блокировать экономическую деятельность, то в течение трех недель нам нечем будет платить по счетам... Мы не сможем платить зарплаты и пенсии", - отметил Кику.

Он обратил внимание, что вместе с возобновлением экономической деятельности выросло и количество подтвержденных случаев COVID-19, причем не только в Молдове, но и в мире. Премьер подчеркнул, что процент смертности в Молдове составляет 3,6%, а на мировом уровне - 6,5%, примерно такой же европейский показатель.

"Мы на 22-м месте по заболеваемости на миллион населения и 19 место по смертности. В последнее время динамика роста более выражена. Но сейчас мы пожинаем плоды открытия рынков и возобновления экономической деятельности. Сейчас мы занимаемся управлением этих случаев. Не думаю, что в ближайшие десять дней у нас будет снижение. Специалисты говорили, что на неделе будет 500-600 случаев. Поэтому и было дано распоряжение о начале подготовки 2 тысяч мест в больницах", - подчеркнул Кику.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

Дела бюджетные

Как отметил Кику, по ситуации на 16 июня сохраняется динамика выравнивания поступлений в бюджет сравнительно с показателями за предыдущий год.

"Еще есть брешь примерно в 10%, но, если продолжим в таком же ритме, предполагаю, что к июлю месяцу или к середине июля сможем выйти на уровень поступлений предыдущего года. Но это не означает, что ситуация становится лучезарной. Потому что мы должны ориентироваться на показатель, запланированный на текущий год, который значительно выше. Но как основа - к поступлениям прошлого года более-менее возвращаемся. Вторая волна, понятно, что повлияет, но все зависит от экономической деятельности, которую разрешаем или запрещаем", - отметил премьер.

По его словам, если сохранится такая динамика, то государство будет исполнять социальные обязательства по выплате зарплат, пенсий и так далее еще несколько месяцев. "Что будет дальше, и насколько сильным будет кризис, вызванные пандемией, даже ВОЗ не может сказать", - отметил Кику.

Дела кредитные

По словам Кику, до настоящего момента из-за рубежа на государственные счета пришли исключительно деньги от МВФ - в марте порядка 20 миллионов долларов в качестве заключительного транша по предыдущей программе, а в апреле - 234 миллиона долларов в рамках срочного заимствования.

Глава правительства напомнил, что российский кредит был включен в бюджет, при корректировке последнего 23 апреля, как источник покрытия дефицита бюджета. Через несколько дней Конституционный суд по итогам обращения нескольких депутатов назвал это соглашение неконституционным.

"Поэтому теперь нужно думать, как покрыть расходы. Есть проблема с российским кредитом, потому как то, что он включен в бюджет, не означает, что деньги есть. Скептически отношусь к возможности получения этого кредита со стороны Российской Федерации в дальнейшем. Мы, конечно, от него не отказываемся. Мы об этом неоднократно заявляли. Но нужно и согласие российской стороны на повторные переговоры", - сказал Кику.

По его словам, молдавские власти рассчитывают и на поступления от Европейского союза. Речь идет о 30 миллионах евро в рамках второго транша макрофинансовой помощи, соглашение о выделении которой было заключено еще 2017 году. "Условия мы все выполнили. Надеемся, что ЕС выделит эти 30 миллионов. Плюс объявленные 100 миллионов евро двумя траншами. Дискуссии продолжаются. Обсуждаем условия, на которых страна берет этот кредит. Потому что мы не пойдем на любые условия. Наша позиция известна. Это тоже будет источник финансирования", - отметил Кику.

Планы на новое соглашение с МВФ

Глава правительства отметил, что власти надеются найти взаимопонимание с Международным валютным фондом в начале осени.

"Рассчитываем, что в сентябре сможем подписать новый меморандум на солидную и серьезную программу на последующий период, но есть аспекты, связанные с политикой. При отсутствии правительства МВФ не будет вести переговоры, а не то, что подписывать", - сказал Кику.

Впрочем, пояснил премьер, если кабмину выразят вотум недоверия, то у него будут весьма ограниченные полномочия, чтобы обсуждать с Фондом последующие внутренние преобразования.

Ситуация в агросекторе

Премьер отметил, что положение дел не безоблачное, но предпринимаются меры по поддержке местных производителей.

"Ситуация в сельском хозяйстве каждый год сложная, но когда появляются засуха, наводнения и град, то еще сложнее. Уже месяц идут дожди. Важность в почве восстанавливается. Несколько дней назад у нас были дискуссии со специалистами. Дожди спасли первую группу зерновых, что касается второй группы, то тут ситуация очень хорошая", - сказал Кику.

Он напомнил, что сельхозпроизводители могут воспользоваться кредитами с субсидированием процентных ставок.

Гражданство за инвестиции

Глава правительства рассказал о судьбе закона, на действие которого наложен мораторий.

"Среди восьми условий ЕС по предоставлению второго транша (макрофинансовой помощи – ред.) есть и этот пункт об аннулировании закона о гражданстве за инвестиции. Мы пришли в парламент и предложили ввести мораторий до 1 января 2021 года, а парламент утвердил до 1 сентября. Но все же настаивается на полном аннулировании этого закона. Мы в принципе согласны, что он несет больше трудностей", - сказал Кику.

Однако вопрос состоит в том, во сколько государству обойдется аннулирование закона о гражданстве за инвестиции.

"Заключен контракт между правительством и компанией, могут последовать обращения в суды. И мы не знаем, во сколько это все обойдется. Есть некоторые предположения. Минэкономики произвело расчеты. Завтра на заседании парламента возможно будет рассмотрена законодательная инициатива о полном аннулировании этого закона", - отметил премьер.

По его словам, если депутаты проголосует за упразднение этого документа, то таким образом завершится формальная часть, а дальше уже будут рассматриваться отношения государства с этим контрагентом.

Впрочем, некоторые эксперты уже высказывали свое мнение, что в случае аннулирования закона о гражданстве за инвестиции Молдове придется выплатить из бюджета порядка 25 миллионов евро компании, которая занималась продвижением этой программы."Мы не можем назвать эту сумму, потому что, если они обратятся в суд, то только инстанция оценит ущерб. Никто не может говорить пока о сумме", - сказал Кику.

Программа предоставления молдавского гражданства через инвестиции была введена, когда у власти находилась Демпартия. Предусматривалось, что смогут участвовать лица, которые не имели проблем с правосудием, не находились в уголовном розыске со стороны Интерпола, не являлись потенциальной угрозой для независимости или национальной безопасности Республики Молдова, не получали доходов от преступной деятельности и не были признаны виновными в террористической деятельности. Программа предполагает, что получить молдавский паспорт в сравнительно короткие сроки могут иностранцы, которые сделают безвозвратный вклад в специальный фонд в размере 100 тысяч евро.

Реформа администрации

Кику отдельно остановился и на реформе местной и центральной публичной администрации. Он обратил внимание, что она значительно шире, чем заявляют некоторые.

"Реформа местной и центральной публичной администрации, которая включает в себя и изменения на административно-территориальном уровне абсолютно необходима для Республики Молдова. Но упрощенный подход - оставляем определенное число примэрий / районов – неправильный. Эта реформа значительно глубже", - подчеркнул Кику.

Премьер отметил, что в первую очередь речь идет о разграничении полномочий между центральным и местным уровнем власти.

Какие госактивы планируется пустить с молотка?

В бюджете на 2020 год предусмотрено 700 миллионов леев на финансирование дефицита за счет приватизации госимущества.

"У нас есть список активов, который был утвержден правительством в феврале. Ничего не было продано. Пробовали. Но когда вошли в пандемию, то аппетиты инвесторов сошли к нулю. Эта сумма в 700 миллионов находится под риском", - сказал Кику.

По его словам, новый список включит порядка 100 госактивов, многие из которых выставлялись на продажу в последние 10-15 лет. Среди новых, как отметила глава правительства, - компания Metalferos.

"Если опираться только на список, утвержденный в феврале, то надежды на то, что удастся получить запланированные 700 миллионов, довольно маленькие. Но в тоже время мы работаем над возможностью продажи ряда участков на территории Кишинева, которые принадлежат государству", – отметил премьер.

Кику признал, что этот год не самый лучший год для приватизации – "если цена нас не будет устраивать, то не будем продавать".

Однако завесу тайны насчет нового приватизационного списка глава правительства все же приоткрыл. Так, в этот перечень не попали предприятия, занимающиеся распределением электроэнергии Nord, гидроэлектростанция в Костештах, национальное достояние Cricova, ГП "Железная дорога Молдовы", Moldtelecom.

Еще больше деталей в видеоинтервью.

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