Кто из приднестровцев имеет право выезда из региона

Режим ЧП снят, но карантин продолжает действовать. О том, какие правила пересечения границы сохраняются, рассказывает руководитель Кризисного центра при Оперативном штабе.

ТИРАСПОЛЬ, 18 июня – Sputnik. После снятия режима ЧП только за полдня в Кризисный центр Приднестровья поступило почти 850 письменных обращений с просьбой разрешить пересечь границу, тогда как раньше в сутки приходило около 400–450 сообщений. Между тем, в регионе по-прежнему сохранен карантин, и многие правила по внешнему перемещению остаются в силе.

"Каждый случай мы рассматриваем индивидуально. Со всеми обратившимися нужно созвониться, выяснить, насколько обоснованно их решение выехать. Если необходимость действительно есть, мы принимаем положительное решение, если же это просто прихоть, мы вынуждены отказывать людям", - рассказал руководитель Кризисного центр Вадим Шмаленко.

Кому "зеленый свет"

Для того, чтобы получить разрешение на выезд, необходимо написать сообщение на сайте МВД в разделе "Прием обращений граждан" или на электронную почту Горячей линии.

По словам Шмаленко, все сообщения в центре стараются обработать максимально быстро. Но ввиду того, что у людей за три месяца действия режима ЧП накопилось много нерешенных вопросов, связанных с пересечением границы, процесс рассмотрения заявок несколько затягивается.

Зачастую процесс оформления пропусков тем, кто действительно нуждается, например, в лечении и оказании медицинской помощи за пределами региона, затягивается из-за того, что среди обращений много пустых, немотивированных.

"Если причина не веская, мы вынуждены отказывать. Это порождает массу недовольства. Хочу успокоить граждан: как только карантинные мероприятия завершатся, мы дадим возможность выехать всем", - уверил он.

Среди тех, кому выезд разрешен, предприниматели, которые поставляют продукты питания, товары для производственного цикла (детали, запчасти для обслуживания техники) и обеспечивают жизнедеятельность региона. Тем экономическим агентам, у кого товары не первой необходимости, временно отказывают в выезде.

Как пояснил Шмаленко, чтобы выехать за пределы Приднестровья, граждане должны предоставить в Кризисный центр документы, подтверждающие, что необходимость для этого действительно есть. Среди них справка с места работы, если человеку нужно выехать на работу, документы из Минздрава, подтверждающие, что приднестровцу в регионе не могут оказать квалифицированную медицинскую помощь.

Выезд в Украину

По словам руководителя Кризисного центра, Украина довольно противоречива в моментах, связанных с пропуском граждан.

"По имеющейся информации "зеленый свет" для въезда в страну дают тем, кто прописан и проживает на территории Украины. Однако каждую неделю ситуация меняется. Добавляются новые категории граждан, которые должны находиться на самоизоляции", - пояснил он.

На сегодняшний день Минздрав Украины определил страны в зависимости от степени опасности и риска заболеваемости. Для граждан, приехавших из государств, где показатель заболеваемости превышает 40 случаев на 100 тысяч населения, предписана двухнедельная обсервация в больнице.

Кроме того, обращает внимание Шмаленко, в СМИ сообщалось об обязательном наличии страхового полиса, который в случае заболевания коронавирусом покроет затраты на лечение человека в украинских больницах.

Идут навстречу

Шмаленко рассказал, что зачастую граждане обращаются в Кризисный центр за пропуском, чтобы навестить одиноких престарелых родственников, и в этом правоохранители стараются идти людям навстречу.

Применимо это для тех случаев, когда родственники одиноко проживают за пределами региона и некому за ними ухаживать.

"Но есть такой факт: если на правый берег мы спокойно можем выпускать для этих целей граждан за пределы региона, то на территорию Украины, не имея прописки, люди не смогут проехать", - подчеркнул он.

На самоизоляции

В случаях, когда житель Приднестровья хочет уехать за пределы региона на работу, он должен учитывать, что вернуться в регион сможет лишь при условии соблюдения вынужденной самоизоляции.

"Есть те, кто юлят, говорят, что на границе эпидемкарты не заполняли либо якобы не понимали, какие именно документы подписывали. Но это не срабатывает", - отметил Шмаленко.

По его словам, провести две недели, не покидая дома, предстоит практически всем въезжающим в Приднестровье, за редким исключением. Отступление от этого правила распространяется только на определенные категории граждан - дипломатических работников, лиц, осуществляющих международные перевозки.

Также правоохранители входят в положение тех людей, которые пересекали границу в связи с похоронами близких родственников. Им самоизоляция не предписывается.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova