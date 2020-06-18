Эвакуацию автомобилей на штрафплощадки будут осуществлять частные компании

Еще в 2018 году эта сфера деятельности была закреплена за службой охраны МВД Молдовы. Однако в правительстве утверждают, что эта структура так и не смогла эффективно выполнять новые обязанности.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Правительство Молдовы утвердило Регламент о способе эвакуации, транспортировки, размещения и возврата транспортных средств. Речь идет об автомобилях, которые будут фигурировать в административных правонарушениях. Документ предусматривает порядок эвакуации транспорта на штрафную площадку, а также правила его возврата владельцу или доверенному лицу.

Регламент предполагает, что данные услуги будет оказывать частная компания, которую выберут на конкурсной основе на срок не менее пяти лет. Она будет нести ответственность за оформление документов, размещение транспортного средства на площадке и др.

Согласно регламенту, перед тем как эвакуировать машину, экономический агент должен будет всеми доступными методами (по телефону, почте или с помощью электронных средств связи) сообщить об этом владельцу. В случае, если владелец или его представитель не обнаружатся, составят административный протокол по факту изъятия транспортного средства.

Все расходы по эвакуации и содержанию автомобиля на штрафплощадке лягут на плечи владельца или водителя машины. Плата будет рассчитываться за каждый час или полчаса простоя. Транспортное средство вернут только после того, как будут оплачены все расходы. Во время возврата автомобиля владелец должен осмотреть машину на предмет повреждений. Об их наличии необходимо сообщить в полицию. Ответственность за повреждения несет экономический агент.

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