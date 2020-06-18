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Примэрия Кишинев Primaria Chisinau

Примэрия столицы оцифрует документы и откроет к ним доступ для горожан

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200618/30615346/Primeriya-stolitsy-otsifruet-dokumenty-i-otkroet-k-nim-dostup-dlya-gorozhan.html

По заявлению главы столичной администрации, с помощью цифровизации кишиневцы смогут получать разрешительные документы в режиме онлайн.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Для примэрии Кишинева будут разработаны три электронных системы, которые обеспечат доступ к документам для горожан через интернет. Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан.

Цифровизация коснется основных областей деятельности примэрии по управлению документами, петициями и персоналом. Разработкой и внедрением систем займется предприятие "Служба информационных технологий и кибербезопасности". В рамках проекта предполагается конвертирование большого объема документов, которые проходят через структуры примэрии, в электронный формат.

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Это обеспечит прозрачность рабочих процессов, записей, контроля исполнения, хранения и поиска документов в любом электронном формате, включая изображения бумажных документов. Доступ к документам также будет возможен с вашего мобильного телефона", - отметил Ион Чебан.

По словам генпримара, муниципалитет Кишинева должен стать учреждением, которое предоставляет качественные онлайн-услуги жителям столицы, чтобы людям не приходилось отстаивать бесконечные очереди, чтобы получить разрешительный акт от муниципальных учреждений.

Как заявил Чебан, максимальная цифровизация услуг позволит устранить бюрократию и коррупцию из деятельности мэрии Кишинева.

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Теги:
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