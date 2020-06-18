COVID-19 в Молдове: опубликованы обновленные данные Минздрава

Обнародована информация о числе людей, инфицированных коронавирусом нового типа, а также статистика относительно состояния заболевших.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. К утру четверга в Молдове подтверждены 12 тысяч 732 случая инфицирования коронавирусом, из них тысяча 127 в Приднестровье, сообщило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе были госпитализированы 132 человека с подозрением на COVID-19.

В тяжелом состоянии находятся 444 человека, из них 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 986 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждено 2040 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 511, медсестры - 809, фельдшеры - 112, фармацевты - 23, вспомогательный персонал - 583.

За сутки выписаны 175 человек, всего выздоровевших — 7252.

Минздрав сообщил о еще пяти летальных исходах. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 438 человек.

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