Новое сообщение о "минировании" посольства России: что заявили в полиции

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Третий раз за месяц: новое сообщение о "минировании" здания посольства России в Молдове поступило в четверг - оно оказалось ложным. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в управлении столичной полиции.

"Сегодня в 09.03 в Инспекторат полиции Буюкан поступила информация, что здание посольства России в Молдове заминировано. Информация была передана администрации дипмиссии анонимно по электронной почте", - отметили в полиции.

На место прибыли все специализированные службы. Зону оцепили.

"Специалисты Bombteh проверили территорию посольства – каких-либо взрывоопасных предметов обнаружено не было. По данному факту возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств", - подчеркнули в Инспекторате.

В понедельник, 1 июня, в Инспекторат полиции сектора Буюкань поступило сообщение о минировании дипмиссии. Туда сразу отправились все профильные службы, зону оцепили, персонал эвакуировали. После проведенных проверок по периметру сотрудники службы Bombteh на расстоянии 15-20 метров от здания обнаружили подозрительную зеленую сумку. Ее осмотрели. В ней не было найдено взрывоопасных предметов, а только одежда.

Затем 5 июня на электронный адрес посольства поступило новое сообщение о "минировании". Оно оказалось ложным. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.

А накануне поступило сообщение о том, что в здании суда столичного сектора Буюканы заложено взрывное устройство, однако оно тоже оказалось ложным.

Согласно статье 281 УК РМ, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

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