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Дождь

Новый "желтый код" в Молдове: синоптики предупреждают о ливнях

© Sputnik / Cezar Salagor
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1187)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200618/30616324/novyy-zheltyy-kod-moldova-sinoptiki-preduprezhdayut-o-livnyakh.html

В Молдове активны два "желтых кода" метеорологической и гидрологической опасности. Первый действует по всей стране до конца четверга, а второй - лишь в некоторых регионах республики до 3 июля.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила второй желтый уровень метеоопасности в связи с дождями и грозами. Предупреждение действует до конца дня.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни (15-25 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Также в стране продолжает действие другой "желтый код" (гидрологической опасности) в связи с выходом воды на пойму.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Тема:
Погода в Молдове (1187)

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