Государство требует от "Avia Invest" выплаты более 600 тысяч евро

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. За неисполнение инвестиционных обязательств в сроки и в порядке, установленные договором, общая сумма убытков и штрафов, которую должна возместить государству компания "Avia Invest", составляет 601 тысячу 500 евро. Об этом заявило Агентство публичной собственности (АПС).

По заявлению АПС, 19 марта 2020 года агентством был подан иск в суд Кишинева о взыскании со счета "Avia Invest" штрафов и убытков за неисполнение договора, которые на момент обращения составили 514 тысяч 200 евро.

В целях обеспечения взыскания этой суммы агентство запросило наложение ареста на средства "Avia Invest". Решением от 23 марта 2020 года суд удовлетворил эту просьбу, назначив слушание по существу на 16 июня 2020 года, однако с учетом эпидемиологической ситуации судебное заседание было перенесено на 16 июля.

В то же время 16 июня Агентство публичной собственности обратилось в суд с просьбой об увеличении суммы взысканий по иску на 87 тысяч 300 евро за неисполнение договорных обязательств.

Агентство публичной собственности призвало руководство "Avia Invest" строго соблюдать обязательства, указанные в концессионном договоре международного аэропорта Кишинева, обеспечить прозрачность своей деятельности и сосредоточиться на повышении качества и доступности услуг, предоставляемых аэропортом.

Ситуация с аэропортом Кишинева

Международный аэропорт Кишинева был передан в концессию компании "Avia Invest" с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом 2019 года парламентарии решили проверить законность этой сделки.

В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Кроме того, в начале сентября 2019 кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики добиваются через суд.

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Позже в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии Международного аэропорта Кишинева. В докладе сказано, что контракт о сделке должен быть аннулирован. Отчет утвержден большинством голосов на заседании высшего законодательного органа страны.

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