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Поставщик электроэнергии: воры массово сливают масло из трансформаторов

© CC0 / Pixabay / billcosmos
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200618/30616693/postavschik-elektroenergii-vory-massovo-slivayut-maslo-iz-transformatorov.html

Слив масла из оборудования на трансформаторных станциях не только подрывает стабильную подачу энергии, но и угрожает жизни правонарушителей, заявила компания "Premier Energy".

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. В первой половине 2020 года были задокументированы уже 18 случаев кражи трансформаторного масла, а за три последних года зарегистрирован 71 подобный эпизод. Об этом сообщила компания "Premier Energy", которая поставляет электроэнергию для южных и центральных районов Молдовы.

Молдавская ГРЭС
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Наибольшее число краж масла зарегистрировано на юге страны - в Тараклийском, Вулканештском, Комратском, Чадыр-Лунгском и Кагульском районах, сообщает поставщик. Общий материальный ущерб с начала года составил около 300 тысяч леев.

Последний подобный случай произошел вечером 16 июня в селе Карбалия Вулканештского района, где воры похитили масло из оборудования трансформаторной станции, в результате чего был серьезно поврежден трансформатор.

По заявлению компании "Premier Energy", незаконные действия с оборудованием приводят к нарушению нормальной работы электросетей, провоцируют смертельный риск поражения электрическим током, ожогов или травм для нарушителей, а также могут привести к возникновению пожара.

Подобные инциденты наносят серьезный ущерб предприятию, которое вынуждено расходовать ресурсы для замены масла, ремонт или полную замену дорогостоящего трансформатора, отмечает поставщик электроэнергии.

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Теги:
электроэнергия


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