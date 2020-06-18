Поставщик электроэнергии: воры массово сливают масло из трансформаторов

Слив масла из оборудования на трансформаторных станциях не только подрывает стабильную подачу энергии, но и угрожает жизни правонарушителей, заявила компания "Premier Energy".

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. В первой половине 2020 года были задокументированы уже 18 случаев кражи трансформаторного масла, а за три последних года зарегистрирован 71 подобный эпизод. Об этом сообщила компания "Premier Energy", которая поставляет электроэнергию для южных и центральных районов Молдовы.

Наибольшее число краж масла зарегистрировано на юге страны - в Тараклийском, Вулканештском, Комратском, Чадыр-Лунгском и Кагульском районах, сообщает поставщик. Общий материальный ущерб с начала года составил около 300 тысяч леев.

Последний подобный случай произошел вечером 16 июня в селе Карбалия Вулканештского района, где воры похитили масло из оборудования трансформаторной станции, в результате чего был серьезно поврежден трансформатор.

По заявлению компании "Premier Energy", незаконные действия с оборудованием приводят к нарушению нормальной работы электросетей, провоцируют смертельный риск поражения электрическим током, ожогов или травм для нарушителей, а также могут привести к возникновению пожара.

Подобные инциденты наносят серьезный ущерб предприятию, которое вынуждено расходовать ресурсы для замены масла, ремонт или полную замену дорогостоящего трансформатора, отмечает поставщик электроэнергии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova