В Pro Moldova пояснили, почему они решили выдвинуть простой вотум недоверия по ситуации в здравоохранении.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Парламентская группа Pro Moldova выдвинула простой вотум недоверия по ситуации в здравоохранении, связанной с распространением коронавируса нового типа.

Депутаты утверждают, что в период пандемии, вызванной коронавирусом нового типа, были допущены ошибки в части менеджмента в области здравоохранения. В Pro Moldova настаивают разделить Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты на два отдельных ведомства, а также заменить главу Минздрава на человека с медицинским образованием.

"Констатируем неэффективное и непрофессиональное управление в области общественного здравоохранения в условиях пандемического кризиса, вызванного COVID-19. Выражаем вотум недоверия руководителям центральной власти, ответственным за управление кризисом, и требуем срочной переоценки программ в этом направлении", - отметила депутат Руксанда Главан.

Далее инициативу должна изучить парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету.

Ранее глава правительства Молдовы Ион Кику в интервью Sputnik заявил, что вместе с возобновлением экономической деятельности выросло и количество подтвержденных случаев COVID-19, причем не только в Молдове, но и в мире. Премьер подчеркнул, что процент смертности в Молдове составляет 3,6%, а на мировом уровне - 6,5%.

"Мы на 22-м месте по заболеваемости на миллион населения и 19 место по смертности. В последнее время динамика роста более выражена. Но сейчас мы пожинаем плоды открытия рынков и возобновления экономической деятельности. Сейчас мы занимаемся управлением этих случаев. Не думаю, что в ближайшие десять дней у нас будет снижение. Специалисты говорили, что на неделе будет 500-600 случаев. Поэтому и было дано распоряжение о начале подготовки 2 тысяч мест в больницах", - подчеркнул Кику.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova