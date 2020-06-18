Посольство России выступило с заявлением по инциденту с "минированием"

В российской дипмиссии поблагодарили молдавскую сторону за профессионализм и слаженные действия после анонимного сообщения о заложенном на территории диппредставительства взрывном устройстве.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Посольство России в Молдове прокомментировало инцидент с очередным анонимным сообщением о заложенном на территории диппредставительства взрывном устройстве. Информация о "минировании" поступила на электронный адрес дипмиссии утром в четверг.

"О случившемся были немедленно проинформированы руководство Республики Молдова, МИДЕИ и правоохранительные органы. Взрывных устройств обнаружено не было. Благодарим за профессиональные и слаженные действия молдавских специалистов, участвовавших в расследовании инцидента", - отметили в дипмиссии.

По факту ложного сообщения о бомбе возбуждено уголовное дело. Этот инцидент оказался третьим за месяц.

В понедельник, 1 июня, в Инспекторат полиции сектора Буюканы поступило сообщение о минировании дипмиссии. Туда сразу отправились все профильные службы, зону оцепили, персонал эвакуировали. После проведенных проверок по периметру сотрудники службы Bombteh на расстоянии 15-20 метров от здания обнаружили подозрительную зеленую сумку. Ее осмотрели. В ней не было найдено взрывоопасных предметов, а только одежда.

Затем 5 июня на электронный адрес посольства поступило новое сообщение о "минировании". Оно оказалось ложным. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.

Согласно статье 281 УК РМ, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

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