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СИБ.

Полтора десятка офицеров СИБ были заражены COVID-19

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1388)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200618/30618265/poltora-desyatka-ofitserov-sib-byli-zarazheny-covid-19.html

У большинства работников Службы информации и безопасности болезнь протекала в легкой форме, которая не требовала госпитализации.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Полтора десятка офицеров Службы информации и безопасности были заражены новым типом коронавирусной инфекции за все время пандемии. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

Мантия.
© CC0 / Pixabay / AJEL
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"За все время пандемии 15 офицеров заразились коронавирусом нового типа. У большинства из них болезнь протекала в легкой форме. Так как в этом случае госпитализация не потребовалась, они проходили амбулаторное лечение", - сообщили в структуре.

К утру четверга в Молдове были подтверждены 12 тысяч 732 случая инфицирования коронавирусом, из них 1 тысяча 127 в приднестровском регионе. За период пандемии выздоровели 7 тысяч 252 пациента, а от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 438 человек.

В настоящий момент в республике действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня текущего года. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1388)

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