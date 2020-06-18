Полтора десятка офицеров СИБ были заражены COVID-19

У большинства работников Службы информации и безопасности болезнь протекала в легкой форме, которая не требовала госпитализации.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Полтора десятка офицеров Службы информации и безопасности были заражены новым типом коронавирусной инфекции за все время пандемии. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

"За все время пандемии 15 офицеров заразились коронавирусом нового типа. У большинства из них болезнь протекала в легкой форме. Так как в этом случае госпитализация не потребовалась, они проходили амбулаторное лечение", - сообщили в структуре.

К утру четверга в Молдове были подтверждены 12 тысяч 732 случая инфицирования коронавирусом, из них 1 тысяча 127 в приднестровском регионе. За период пандемии выздоровели 7 тысяч 252 пациента, а от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 438 человек.

В настоящий момент в республике действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня текущего года.

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