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Полиция

У 22 полицейских в Оргееве подтвердился COVID-19

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1388)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200618/30619038/U-22-politseyskikh-v-Orgeeve-podtverdilsya-COVID-19.html

Всего, по данным МВД, у 256 сотрудников министерства был подтвержден COVID-19, из которых 140 выздоровели.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Коронавирус нового типа подтвердился у 22 сотрудников Инспектората полиции Оргеева. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь МВД Алина Збанка.

Центр COVID-19 Кишинев
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
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По ее словам, всего тестирование прошли 164 работника инспектората. "Те, у кого подтвердился диагноз, находятся на лечении. Некоторые полицейские самоизолировались, а остальные работают, соблюдая все необходимые нормы. У них определенный режим работы, поэтому опасности нет. У нас есть зараженные во всех подразделениях МВД, но это не значит, что мы должны закрыть двери и уйти домой", - сказала Збанка.

МВД Молдовы 15 июня сообщило о печальном известии - в Республиканской клинической больнице от последствий COVID-19 ушел из жизни сотрудник полиции. 

Всего, по данным ведомства, у 256 сотрудников министерства был подтвержден COVID-19, из которых 140 выздоровели.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1388)

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