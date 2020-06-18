У 22 полицейских в Оргееве подтвердился COVID-19

Всего, по данным МВД, у 256 сотрудников министерства был подтвержден COVID-19, из которых 140 выздоровели.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Коронавирус нового типа подтвердился у 22 сотрудников Инспектората полиции Оргеева. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь МВД Алина Збанка.

По ее словам, всего тестирование прошли 164 работника инспектората. "Те, у кого подтвердился диагноз, находятся на лечении. Некоторые полицейские самоизолировались, а остальные работают, соблюдая все необходимые нормы. У них определенный режим работы, поэтому опасности нет. У нас есть зараженные во всех подразделениях МВД, но это не значит, что мы должны закрыть двери и уйти домой", - сказала Збанка.

МВД Молдовы 15 июня сообщило о печальном известии - в Республиканской клинической больнице от последствий COVID-19 ушел из жизни сотрудник полиции.

Всего, по данным ведомства, у 256 сотрудников министерства был подтвержден COVID-19, из которых 140 выздоровели.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova