Кастеты, пистолеты и наркотики: полиция задержала 7 членов группировки

Правоохранители вели наблюдение за членами преступного сообщества на протяжении нескольких месяцев.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Сотрудники управления расследованиями Генерального инспектората полиции, вместе с коллегами из Бельц и спецназом, под управлением местной городской прокуратуры задержали семерых человек в возрасте от 20 до 51 лет.

Они подозреваются в незаконном хранении наркотиков в особо крупных размерах.

В результате обысков, проведенных в жилищах и автомобилях подозреваемых, были изъяты множество герметично закрывающихся пакетов, в которых содержалась субстанция по всем признакам похожая на марихуану.

Там же обнаружены дубинки, кастеты, два пистолета и обойма для модели ПМ, магазин для автомата типа AK-74, граната, бижутерия. Найдены также 17 тысяч евро, 910 швейцарских франков, 1700 фунтов стерлингов и 5 тысяч российских рублей.

В полиции сообщили, что за членами группировки велась слежка на протяжении трех месяцев.

Изъятые объекты были направлены на экспертизу. Подозреваемым предварительно грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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