За незаконные гонки будут наказывать уголовно: что решил парламент

По всей строгости закона - в Молдове решили изменить правовое поле, чтобы обуздать азарт стритрейсеров.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. В УК добавится статья 264 (2) "Проведение незаконных гонок". Соответствующее решение принято на заседании парламента в четверг в первом чтении.

"Участие водителей в несанкционированных соревнованиях, конкурсах или тренировках на дорогах общего пользования наказывается или штрафом в размере 650 условных единиц (32,5 тысячи леев – ред.), либо неоплачиваемым трудом в пользу общества в течение 180-240 часов и/или лишением прав на управление транспортным средством до двух лет", - отмечено в пояснительной записке к инициативе.

А вот в случае организации гонок штраф составит уже 1350-1500 у.е. (67,5 – 75 тысяч леев). Время на общественно-полезные работы остается то же - 180-240 часов. Но предусмотрен и срок заключения - от одного до двух лет.

Госсекретарь Минюста Раду Фолтя отметил, цель проекта заключается в введении строгой ответственности за организацию и проведение незаконных гонок на дорогах Молдовы, а также за участия водителей в этих стритрейсерских заездах.

Некоторые депутаты предложили отказаться от синтагмы "и/или", а однозначно лишать участников гонок водительских прав до двух лет. Также парламентарии выдвинули и другие уточнения в проект. Профильные комиссии должны изучить и дать заключение по предложенным дополнениям.

Ранее глава правительства Молдовы Ион Кику отметил, что этот проект – реакция, мера наказаниях тех, кто подвергает опасности жизни других.

"Эта инициатива связана с феноменом организации незаконных гонок, особенно в течение ночи, из-за них месяц назад произошла серьезная авария в Кишиневе. Тогда погибли несколько человек", - сказал Кику.

В ночь на 17 мая в центре столицы произошла серьезная авария, в результате которой погибли два человека. Аварию спровоцировал водитель Audi, который на большой скорости проехал на красный свет светофора и врезался в такси. Происшествие вызвало большой резонанс в обществе.

Президент Молдовы Игорь Додон попросил руководство МВД детально расследовать эту трагедию и привлечь к ответственности виновных. Он также обратился к правительству с призывом в срочном порядке усилить меры по контролю за соблюдением правил дорожного движения и скоростного режима, поскольку именно превышение скорости является главной причиной дорожно-транспортных происшествий в Молдове.

Затем правительство разработало законопроект об ужесточении наказания за организацию и участие в незаконных уличных гонках. Согласно этой норме, соответствующее деяние будет приравнено к преступлению.

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