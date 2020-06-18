Данные Минздрава: в Молдове подтверждены 374 новых случая COVID-19

Общее число официально зафиксированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа достигло на данный момент в Молдове 13 тысяч 106.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Еще 374 случая заражения коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове. Такие данные озвучили вечером в четверг в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.

"За минувшие 24 часа проведены 1 тысяча 769 тестов, при этом 432 повторно", - заявил госсекретарь Минздрава Константин Рымиш.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 26 сотрудников системы здравоохранения - у 12 врачей, 12 медсестер, а также у двоих сотрудников из обслуживающего персонала клиник.

За последние сутки излечились 175 человек, а 11 скончались. В тяжелом состоянии находятся 444 пациента, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число летальных исходов за весь период пандемии в Молдове достигло 444.

"Призываю всех граждан страны, особенно в пожилом возрасте, избегать мест массового скопления людей, чтобы обезопасить себя от риска инфицирования коронавирусом", - сказал Рымиш.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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