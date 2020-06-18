Парламент Молдовы аннулировал закон о гражданстве за инвестиции

Молдавские власти решили полностью отказаться от программы, введенной в действие во время правления Демпартии.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Молдавские депутаты проголосовали во втором чтении за аннулирование закона о гражданстве за инвестиции. Это решение поддержали 80 парламентариев.

"Закон о гражданстве за инвестиции в изначальной форме, и, в частности, в редакции 2018 года в результате дополнений депутата ДПМ Евгения Никифорчука, может оказать катастрофические последствия для безопасности Молдовы и граждан республики", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Обо всех рисках сообщил и Национальный антикорруционный центр, указав, что закон о гражданстве за инвестиции:

"содержит формулы по легализации денег преступного происхождения и введения их законное обращение"; © Sputnik / Osmatesco Криган: внедрению закона о гражданстве в обмен на инвестиции мешает коррупция

"продвигаемые интересы идут в ущерб общественным интересам с большими рисками для безопасности граждан и государства";

"есть риск, что проект был принят для определенных лиц, в том числе для получения политических прав, которые позволят им участвовать в политической жизни…".

Глава комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Александр Жиздан, представлявший заключение по инициативе об упразднении закона, отметил, что заявки, поданные до принятия этого проекта, будут рассмотрены.

"Этот закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года, когда истечет срок моратория на выдачу гражданства Республики Молдова, введенного парламентом в феврале 2020 года", - сказал Жиздан.

Позиция премьера

Глава правительства Молдовы Ион Кику ранее в комментарии Sputnik рассказал, что среди восьми условий ЕС по предоставлению Молдове второго транша макрофинансовой помощи есть пункт об аннулировании закона о гражданстве за инвестиции.

"Мы в принципе согласны, что он несет больше трудностей", - сказал Кику.

Однако вопрос состоит в том, во сколько государству обойдется аннулирование закона о гражданстве за инвестиции.

"Заключен контракт между правительством и компанией, могут последовать обращения в суды. И мы не знаем, во сколько это все обойдется. Есть некоторые предположения. Минэкономики произвело расчеты", - отметил премьер.

С учетом того, что депутаты проголосовали за упразднение этого документа, завершается формальная часть. Дальше будут рассматриваться отношения государства с этим контрагентом.

Некоторые эксперты уже высказывали свое мнение, что в случае аннулирования закона о гражданстве за инвестиции Молдове придется выплатить из бюджета порядка 25 миллионов евро компании, которая занималась продвижением этой программы.

"Мы не можем назвать эту сумму, потому что, если они обратятся в суд, то только инстанция оценит ущерб. Никто не может говорить пока о сумме", - сказал Кику.

Гражданство за инвестиции - это...

Программа предоставления молдавского гражданства через инвестиции была введена, когда у власти находилась Демпартия. Предусматривалось, что в ней смогут участвовать лица, которые не имели проблем с правосудием, не находились в уголовном розыске со стороны Интерпола, не являлись потенциальной угрозой для независимости или национальной безопасности Республики Молдова, не получали доходов от преступной деятельности и не были признаны виновными в террористической деятельности. Программа предполагала, что получить молдавский паспорт в сравнительно короткие сроки могут иностранцы, которые сделают безвозвратный вклад в специальный фонд в размере 100 тысяч евро.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova