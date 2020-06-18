Что будет с тротуарами и дорогами в Кишиневе - Ион Чебан дал ответ

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Работы больше не будет начинаться без совместного обсуждения вопроса всеми вовлеченными службами. Об этом в четверг заявил генпримар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан.

"Сегодня я собрал представителей всех управлений, чтобы дать разъяснения касательно ремонта дорог в муниципии Кишинев. Сейчас в этой области происходят ситуации, когда один копает, другой наносит покрытие, один роет землю, чтобы достать до трубы, другой пожимает плечами, потому что не знает, кто сделал эту яму", - пояснил Чебан положение дел в этой отрасли коммунального хозяйства города.

Столичный градоначальник подчеркнул: в последнее время люди все чаще задают вопросы о качестве дорожного покрытия на некоторых участках и возмущаются, поскольку хотят, чтобы весь город был комфортным для передвижения, как на автомобиле, так и пешком.

"Все действия должны быть скоординированы. Прежде чем приступить к ремонту, необходимо всесторонне изучить объект, чтобы не работать хаотично и не обвинять друг друга", - сказал Чебан.

Примар пообещал горожанам - в течение двух недель будет составлен единый реестр с информацией обо всех объектах, находящихся в работе в городе.

Для каждой из таких площадок будет назначен менеджер, ответственный за ход строительных работ.

По мнению Чебана, претуры столичных секторов должны детально знать о всех работах, проводимых на местах, четко соблюдать сроки их начала и сдачи объектов в эксплуатацию

Генпримар уточнил, что будет лично контролировать процесс ремонта дорог и тротуаров в столице и ее пригородах. Чебан также добавил, что люди слишком долго ждали качественных дорог и устали видеть небрежность некоторых чиновников.

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