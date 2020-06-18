Символичный запуск корабликов: как прошло чествование лучших выпускников

ТИРАСПОЛЬ, 18 июня – Sputnik. Несмотря на продолжающийся карантин, местные власти решили не отклоняться от доброго обычая, и на сей раз также организовали церемонию вручения аттестатов на площади Александра Суворова.

С голливудской дорожкой

Церемония проходила перед зданием кинотеатра "Тирасполь", с лестниц которого была разложена красная дорожка, а на самом верху ее был установлен широкий красочный банер. На этом фоне все фотографии получились яркими и впечатляющими. Тем более, что выпускники, как и в прежние годы, тщательно подготовились к событию, и облачились в красивые наряды.

Знаки отличия получили 109 юношей и девушек. По словам зампреда правительства Сергея Оболоника, своей первой серьезной награды ребята добились упорной работой. Помогали им в этом педагоги и родители, которые были наставниками медалистов на протяжении 11 лет школьной жизни.

"Нынешний год стал серьезным испытанием для молодых людей. Но вы как сильная и целеустремленная молодежь, я думаю, сможете с этим справиться, трудности останутся позади, и то, что вам сегодня встречается на жизненном пути, придаст больше сил и позволит достичь больших успехов", – сказал он.

Глава Минпроса Алла Николюк отметила, что дистанционный способ обучения закалил ребят, родителей и педагогов, что в итоге все вылилось в успешное окончание учебного года.

"Я очень надеюсь, что ваши золотые и серебряные медали станут путевкой в дальнейшую жизнь. Желаю вам осуществить свою мечту", – заключила она.

Символы перехода в новую жизнь

Одним из украшений главного события прошедшего учебного года стали струи фонтана, который недавно вновь запустили. Он расположен рядом с площадью и является одной из достопримечательностей города, вокруг которой организовывались в летний период различные музыкальные концерты.

В этот день он послужил для выпускников местом, где они смогли запустить символы их новой жизни разноцветные бумажные кораблики. Очень трогательная церемония, возможно, станет теперь новой традицией для тираспольских выпускников.

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