В Молдове три десятка священнослужителей заразились COVID-19, двое умерли

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. По данным, опубликованным Национальным агентством общественного здоровья, один из погибших в Молдове священников заразился коронавирусом в общественном месте, а другой во время проведения службы в храме. Святые отцы служили в храмах в Комрате и Флорештах.

В связи с повышенным риском распространения COVID-19 в Нацагентстве призвали граждан быть более осторожными, следовать карантинным ограничениям и мерам личной гигиены, носить медицинские маски в общественных местах, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

Врачи заявляют, что риску заражения вирусом нового типа подвержен каждый человек, вне зависимости от состояния иммунитета, возраста, физической формы, отсутствия или наличия хронических патологий.

По состоянию на вечер четверга, в Молдове подтвердились в лабораторных условиях 374 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число пациентов, скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, в республике составило 444 человека.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova