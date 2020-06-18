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Церковь, архивное фото.

В Молдове три десятка священнослужителей заразились COVID-19, двое умерли

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1390)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200618/30623579/v-moldove-desyatki-svyaschennosluzhiteley-zarazilis-covid-19-dvoe-umerli.html

Коронавирус не обошел стороной духовенство православной Церкви Молдовы - среди инфицированных оказался 31 клирик, двое скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. По данным, опубликованным Национальным агентством общественного здоровья, один из погибших в Молдове священников заразился коронавирусом в общественном месте, а другой во время проведения службы в храме. Святые отцы служили в храмах в Комрате и Флорештах. 

В связи с повышенным риском распространения COVID-19 в Нацагентстве призвали граждан быть более осторожными, следовать карантинным ограничениям и мерам личной гигиены, носить медицинские маски в общественных местах, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Врачи заявляют, что риску заражения вирусом нового типа подвержен каждый человек, вне зависимости от состояния иммунитета, возраста, физической формы, отсутствия или наличия хронических патологий. 

По состоянию на вечер четверга, в Молдове подтвердились в лабораторных условиях 374 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число пациентов, скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, в республике составило 444 человека.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1390)

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Теги:
эпидемия, опасность, коронавирус, заражение, церковь


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