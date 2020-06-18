В Молдове три десятка священнослужителей заразились COVID-19, двое умерли

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. По данным, опубликованным Национальным агентством общественного здоровья, один из погибших в Молдове священников заразился коронавирусом в общественном месте, а другой во время проведения службы в храме. Святые отцы служили в храмах в Комрате и Флорештах.
В связи с повышенным риском распространения COVID-19 в Нацагентстве призвали граждан быть более осторожными, следовать карантинным ограничениям и мерам личной гигиены, носить медицинские маски в общественных местах, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.
По состоянию на вечер четверга, в Молдове подтвердились в лабораторных условиях 374 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число пациентов, скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, в республике составило 444 человека.
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