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Кризисный центр в Приднестровье.

Количество звонков на горячую линию в Приднестровье бьет рекорды

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1390)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200618/30623580/kolichestvo-zvonkov-na-goryachuyu-liniyu-v-pridnestrove-bet-rekordy.html

Кризисный центр при Оперативном штабе продолжает свою работу и по-прежнему принимает обращения жителей региона.

ТИРАСПОЛЬ, 18 июня – Sputnik. За три прошедших дня на телефон горячей линии поступило более трех с половиной тысяч звонков. Примерно такое же количество писем было отправлено на электронную почту центра.

"В последнее время число обращений на e-mail: 80022800@mvdpmr.org увеличилось в три раза. Это связано с прекращением режима ЧП на территории Приднестровья и определением ряда ограничительных мер в условиях карантина", - отметили в центре.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
Кто из приднестровцев имеет право выезда из региона
Один из главных вопросов, который чаще всего задают граждане, касается порядка перемещения через границу.

"Украина продлевает карантинные мероприятия до конца июля, Молдова вчера показала антирекорд по числу заболевших. В складывающихся условиях считаю, что решение об ограничении перемещения наших граждан за пределы Приднестровья, является оправданной мерой", – подчеркнул руководитель Оперштаба Руслан Мова.

Всего на горячую линию с момента начала её работы поступило около 89 тысяч обращений приднестровцев по различным вопросам.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1390)

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Теги:
горячая линия, Приднестровье


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