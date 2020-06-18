Количество звонков на горячую линию в Приднестровье бьет рекорды

Кризисный центр при Оперативном штабе продолжает свою работу и по-прежнему принимает обращения жителей региона.

ТИРАСПОЛЬ, 18 июня – Sputnik. За три прошедших дня на телефон горячей линии поступило более трех с половиной тысяч звонков. Примерно такое же количество писем было отправлено на электронную почту центра.

"В последнее время число обращений на e-mail: 80022800@mvdpmr.org увеличилось в три раза. Это связано с прекращением режима ЧП на территории Приднестровья и определением ряда ограничительных мер в условиях карантина", - отметили в центре.

Один из главных вопросов, который чаще всего задают граждане, касается порядка перемещения через границу.

"Украина продлевает карантинные мероприятия до конца июля, Молдова вчера показала антирекорд по числу заболевших. В складывающихся условиях считаю, что решение об ограничении перемещения наших граждан за пределы Приднестровья, является оправданной мерой", – подчеркнул руководитель Оперштаба Руслан Мова.

Всего на горячую линию с момента начала её работы поступило около 89 тысяч обращений приднестровцев по различным вопросам.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova