Эксперт: как обеспечить безопасность на дорогах в условиях роста трафика

Количество автомобилей в Кишиневе постоянно растет. Как справиться с увеличением транспортной нагрузки на улицы и дороги столицы? Своим мнением по данному вопросу поделился Илие Бричикару, эксперт в области дорожной безопасности.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Для решения проблемы непрерывного роста трафика в Кишиневе не обязательно прибегать к расширению улиц. Эксперт в области дорожной безопасности Илие Бричикару рассказал корреспонденту Sputnik Moldova о современных методах решения данной проблемы.

По словам специалиста, качество, безопасность и пропускная способность городской транспортной системы не зависят от ширины дорожных артерий. Подобный подход уместен только в тех случаях, когда водители и их транспортные средства – единственные участники дорожного движения.

"В условиях современного города важно создать комфортные условия не только для автолюбителей, но и для пешеходов, велосипедистов и других уязвимых категорий", – пояснил специалист.

Кишиневу необходима функциональная система дорог

Согласно мнению эксперта, для формирования дружелюбной городской среды следует создать определенную иерархию улиц и дорог. Это позволит обеспечить комфортное и эффективное передвижение всех участников.

"Все дорожные артерии города необходимо разделить на три категории: транзитные, распределительные и дороги местного значения. Для каждой из них устанавливаются особые правила доступа и движения", – отметил Бричикару.

Транзитными улицами считаются автомагистрали с разрешенной скоростью движения более 50 км/ч и специальными мерами защиты для наиболее уязвимых участников дорожного движения.

"На этих дорогах важно не допустить прямого контакта между транспортными средствами и пешеходами. Что касается велосипедистов – они не должны выезжать на автомагистрали", – пояснил специалист.

Дороги местного значения относятся к жилым зонам, где разрешено передвижение пешеходов и велосипедистов, а въезд автотранспорта допускается только с целью остановки или стоянки. Скорость движения в жилой зоне не должна превышать 20-30 км/ч.

Третья категория – распределительные дороги – это транспортные артерии с допустимой скоростью от 30 до 50 км/ч, в зависимости от трафика. На некоторых участках этих дорог пешеходы и велосипедисты пользуются преимущественным правом движения.

Подобную ситуацию, продолжает эксперт, можно увидеть в современных европейских городах, где велосипедисты могут передвигаться по полосе, выделенной для общественного транспорта.

"Данную практику пытаются внедрить и в Кишиневе, например, на улице Пушкина. Между тем, проблема требует профессионального подхода и очень тщательного просчета рисков, особенно на первой стадии. Для этого и необходима функциональная система дорог – она позволит вывести велосипеды и другие транспортные средства с тротуаров, где они представляют опасность для пешеходов", – добавил он.

Более 40% погибших в результате ДТП – пешеходы

По мнению Бричикару, очень важно, чтобы все участники дорожного движения чувствовали себя комфортно и оставались в безопасности, будь то водители, пассажиры, велосипедисты или пешеходы.

"К сожалению, в условиях нашего города многие люди остаются ущемленными: например, мамы с детьми или лица с ограниченными возможностями", – отметил специалист.

Специалист считает, что для улучшения ситуации в сфере дорожной безопасности необходима общая ответственность всех участников дорожного движения, а не только работников полиции.

"По причине плохо организованной и управляемой транспортной инфраструктуры, в Молдове более 40% погибших в результате ДТП – пешеходы. Это один из самых высоких показателей в Европе. Для сравнения, в среднем по европейским странам он составляет не более 25%", – пояснил эксперт.

Также собеседник рассказал о том, что в настоящее время он в основном работает на другие страны. "Я не чувствую себя востребованным в Молдове, хотя и никогда не отказывал в консультации", – поделился он.

В Техническом университете Молдовы Бричикару создал Обсерваторию по безопасности дорожного движения. Он надеется на то, что результаты ее деятельности будут заметны в последующие годы, но это возможно только в том случае, если власти станут уделять больше внимания проблеме обеспечения дорожной безопасности.

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