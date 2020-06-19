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Стационар для лечения пожилых пациентов с коронавирусом открылся в Москве

В Приднестровье успешно прошли лечение 80% пациентов с диагнозом COVID-19

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1392)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200619/30623923/v-pridnestrove-uspeshno-proshli-lechenie-80-patsientov-s-diagnozom-covid-19.html

Несмотря на прекращение действия в Приднестровье режима чрезвычайного положения, карантин продолжает свое действие.

ТИРАСПОЛЬ, 19 июня – Sputnik. В Приднестровье при активном тестировании различных слоев населения за три дня выявлен десяток случаев инфицирования коронавирусом. За это же время 33 пациента выписаны из COVID-госпиталей. Доля выздоровевших граждан составляет 80% от числа заболевших. Об этом сообщили на заседании Оперативного штаба.

Какие госпитали будут "законсервированы"

Стол в ресторане.
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Минимальное количество пациентов позволяет законсервировать деятельность еще двух инфекционных госпиталей – тираспольского и бендерского. После выписки находящихся там на стационарном лечении пациентов поступающие вновь инфицированные будут направляться в центральный Слободзейский COVID-центр.

По такому принципу уже организовано слияние госпиталей на севере региона. При этом стационары первого и третьего уровней сохраняются повсеместно, а объекты, созданные для лечения непосредственно носителей вируса, не ликвидируются, а консервируются – с сохранением полной готовности к принятию пациентов в случае новой волны заболевания.

"Показателем станет количество коронавирусных больных: поступление в Слободзейский госпиталь 151-го пациента будет означать, что назрела необходимость вновь расширить сеть инфекционных лечебниц", - сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Прекращает работу психиатрическое COVID-отделение Республиканской клинической больницы, необходимость в создании которого была обусловлена массовым инфицированием подопечных Бендерского психоневрологического интерната. На сегодняшний день большинство из них благополучно завершили курс лечения.

Проблема у COVID-лаборатории в Тирасполе

Приостановлена деятельность тираспольской COVID-лаборатории, поскольку вышла из строя важная составляющая оборудования – амплификатор. По мнению технических специалистов, ремонту он не подлежит.

"Поставка комплектующих потребует времени. Минздрав работает в этом направлении. Пока принято решение задействовать аналогичное оборудование, имеющееся в наличии лаборатории при МВД", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

От приднестровцев поступает много обращений, связанных с тем, что некоторые страны требуют для пересечения границы в их направлении наличия справки о лабораторно подтвержденном отсутствии коронавируса. Члены штабы сошлись во мнении, что предоставление на платной основе такой услуги возможно – при сохранении принципа первоочередности тестирования по линии Минздрава.

Какие объекты возобновят работу

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
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Решением Оперштаба возобновляют деятельность детские стационары: с соблюдением всех мер безопасности разрешен как плановый прием, так и госпитализация. Уже получено разрешение штаба на проведение медицинских осмотров абитуриентов, поскольку медицинские справки необходимы для предоставления в учебные заведения.

Главный санитарный врач дал также добро на возобновление работы компьютерных центров. Среди требований – масочный режим, дезинфекция рук, системная обработка клавиатур, компьютерных мышей и иного оборудования, а также ограничение времени работы объектов и количества одномоментно находящихся в помещении посетителей. Возвращаются в строй и гостиницы.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1392)

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Теги:
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