Граждане Молдовы массово возвращаются на родину

Тысячи граждан Молдовы пересекли за минувшие сутки границу страны. В то же время за прошедшие 24 часа без инцидентов на границе не обошлось.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. За минувшие сутки пограничные пункты пропуска республики пересекли 6 тысяч 618 человек. Из них 3 тысячи 61 гражданин вернулся на родину. Таковы данные Пограничной полиции республики.

На молдавско-румынском отрезке границы в страну въехали 1 тысяча 790 граждан, 91 вернулись через кордоны с Украиной, 358 человек прилетели в Международный аэропорт Кишинева чартерными рейсами.

Наиболее оживленным КПП на границе стали Леушены - 1 тысяча 5 граждан прибыли именно через этот пункт. Затем следуют Скулены – этот КПП пересекли 392 наших сограждан, вернувшихся из-за рубежа.

Через КПП Джурджулешты вернулись на родину 390 жителей Молдовы, еще 379 прибыли через Атаки.

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Между тем, за прошедшие 24 часа без инцидентов на границе не обошлось: в пяти эпизодах были зафиксированы попытки нарушения режима - люди без документов окольными путями пытались обойти кордоны. Девять нарушителей представили сотрудникам Пограничной полиции подложные документы.

Всего за прошедшие 24 часа температуру тела на границе проверили у 5 тысяч 370 человек, как на въезде, так и на выезде.

Эпидемиологические листки заполнили 3 тысячи 61 человек.

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