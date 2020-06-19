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Спецодежда медицинского работника

COVID-19 в Молдове: новые данные Минздрава

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200619/30629491/ovye-dannye-minzdrava-.html

Обнародована информация о количестве людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. К утру пятницы в Молдове за весь период пандемии подтверждены 13 тысяч 106 случаев заражения коронавирусом. Активных лучаев - 5 тысяч 132. Таковы новые данные Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. 

По данным ведомства, за неделю количество новых случаев возросло на 29%. 

"Эта неделя, по оценкам эпидемиологов, будет сложной, с критическим числом случаев. Вы видите реальную ситуацию, у нас есть случаи, зарегистрированные на предприятиях, в судах, в полицейских участках, то есть мы находимся в разгаре передачи инфекции в сообществе", - заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну. 

Как отметили в министерстве, в тяжелом состоянии находятся 455 человек. Остальные зараженные в состоянии средней степени тяжести или легкой.

© REUTERS / NIAID-IRF
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На сегодняшний день подтверждены 2 тысячи 71 случай заражения среди работников системы здравоохранения. Всего для медперсонала было проведено 7 тысяч 178 тестов. Излечилось 1 тысяча 454 сотрудника системы здравоохранения, скончались от осложнений 19. 

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Помимо этого, коронавирусом заразились 30 священнослужителей. 

Всего от осложнений на фоне COVID-19 скончалось 449 человек. 

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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