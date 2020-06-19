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Национальная армия

В Национальной армии COVID-19 был выявлен у 65 военнослужащих

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200619/30632184/v-natsionalnoy-armii-covid-19-byl-vyyavlen-u-65-voennosluzhaschikh.html

Министр обороны не прибыл на заседание парламента в четверг, так как находился со срочным визитом в Бельцком гарнизоне, где зарегистрирована вспышка заболевания.

КИШИНЕВ, 19 июня — Sputnik. В Национальной армии за время, прошедшее с начала эпидемии COVID-19, было подтверждено 65 случаев инфицирования коронвирусом нового типа. Об этом заявили в Министерстве обороны РМ.

Национальная армия
© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Улицы Кишинева будут патрулировать 50 солдат Национальной армии

Из общего числа инфицированных солдат и гражданских служащих 18 человек уже выздоровели. Еще 42 человека остаются госпитализированными в Центральном военном клиническом госпитале и в гражданских медицинских учреждениях. Пять сотрудников получают лечение на дому, поскольку у них проявляются легкие формы заболевания.

В связи со вспышкой заболевания в мотострелковой бригаде "Молдова", где зарегистрированы 20 случаев инфицирования из общего числа, министр обороны Александр Пынзарь провел экстренную инспекцию в Бельцком гарнизоне.

В связи с этим министр обороны не смог присутствовать на заседании парламента в четверг, куда он был приглашен для информирования депутатов об отправке молдавских военнослужащих на парад Победы в Москве, который запланирован на 24 июня.

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Теги:
Национальная армия


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