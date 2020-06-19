В Национальной армии COVID-19 был выявлен у 65 военнослужащих

КИШИНЕВ, 19 июня — Sputnik. В Национальной армии за время, прошедшее с начала эпидемии COVID-19, было подтверждено 65 случаев инфицирования коронвирусом нового типа. Об этом заявили в Министерстве обороны РМ.
Из общего числа инфицированных солдат и гражданских служащих 18 человек уже выздоровели. Еще 42 человека остаются госпитализированными в Центральном военном клиническом госпитале и в гражданских медицинских учреждениях. Пять сотрудников получают лечение на дому, поскольку у них проявляются легкие формы заболевания.
В связи со вспышкой заболевания в мотострелковой бригаде "Молдова", где зарегистрированы 20 случаев инфицирования из общего числа, министр обороны Александр Пынзарь провел экстренную инспекцию в Бельцком гарнизоне.
В связи с этим министр обороны не смог присутствовать на заседании парламента в четверг, куда он был приглашен для информирования депутатов об отправке молдавских военнослужащих на парад Победы в Москве, который запланирован на 24 июня.
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