В Национальной армии COVID-19 был выявлен у 65 военнослужащих

Министр обороны не прибыл на заседание парламента в четверг, так как находился со срочным визитом в Бельцком гарнизоне, где зарегистрирована вспышка заболевания.

КИШИНЕВ, 19 июня — Sputnik. В Национальной армии за время, прошедшее с начала эпидемии COVID-19, было подтверждено 65 случаев инфицирования коронвирусом нового типа. Об этом заявили в Министерстве обороны РМ.

Из общего числа инфицированных солдат и гражданских служащих 18 человек уже выздоровели. Еще 42 человека остаются госпитализированными в Центральном военном клиническом госпитале и в гражданских медицинских учреждениях. Пять сотрудников получают лечение на дому, поскольку у них проявляются легкие формы заболевания.

В связи со вспышкой заболевания в мотострелковой бригаде "Молдова", где зарегистрированы 20 случаев инфицирования из общего числа, министр обороны Александр Пынзарь провел экстренную инспекцию в Бельцком гарнизоне.

В связи с этим министр обороны не смог присутствовать на заседании парламента в четверг, куда он был приглашен для информирования депутатов об отправке молдавских военнослужащих на парад Победы в Москве, который запланирован на 24 июня.

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