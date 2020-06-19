Что намерены делать с неровной плиткой на пешеходной улице Кишинева

КИШИНЕВ, 19 июня – Sputnik. Десятки квадратных метров гранитного покрытия на пешеходной улице Евгения Дога в городе Кишиневе будут восстановлены. Об этом сообщил в соцсетях градоначальник столицы Ион Чебан.
"На сегодняшний день рабочие восстановили 27 м², где из-за осадков образовались неровности. Впоследствии в щели между плитками гранита будет внесена смесь песка и глины, что не позволит дождевой воде попадать под плитку", - уточнил мэр Кишинева.
"Центр города, равно как и весь город, должен выглядеть чистым, красивым и благоустроенным", - резюмировал Чебан.
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