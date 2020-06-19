Что намерены делать с неровной плиткой на пешеходной улице Кишинева

О том, какие работы по благоустройству ведутся в центре столицы, рассказал сам градоначальник на своей страничке в соцсети.

КИШИНЕВ, 19 июня – Sputnik. Десятки квадратных метров гранитного покрытия на пешеходной улице Евгения Дога в городе Кишиневе будут восстановлены. Об этом сообщил в соцсетях градоначальник столицы Ион Чебан.

"На сегодняшний день рабочие восстановили 27 м², где из-за осадков образовались неровности. Впоследствии в щели между плитками гранита будет внесена смесь песка и глины, что не позволит дождевой воде попадать под плитку", - уточнил мэр Кишинева.

Из сквера Кафедрального собора также была убрана будка, в которой работники муниципального предприятия "Ассоциация зеленого хозяйства" хранили свой инвентарь. Эта будка, годами стоявшая там, уродовала внешний вид парка. Также будет благоустроена аллея на бульваре Григоре Виеру.

"Центр города, равно как и весь город, должен выглядеть чистым, красивым и благоустроенным", - резюмировал Чебан.

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