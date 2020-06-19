Представитель ВОЗ: для защиты от COVID-19 маску нужно носить правильно

Спустя почти четыре месяца после начала эпидемии COVID-19 в нашей стране, жители Молдовы продолжают неправильно использовать защитные маски.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Несмотря на широкомасштабную информационную кампанию, в общественном транспорте и в местах скопления людей мы видим тех, кто носит маску неправильно, прикрывая только рот. Эксперты предупреждают, что ношение маски таким способом не защищает от COVID-19.

О важности правильного ношения маски в эфире радио Sputnik Молдова рассказала Стела Георгицэ, координатор программ по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения Бюро ВОЗ в Республике Молдова.

По словам эксперта, перед тем, как надеть маску, необходимо тщательно вымыть руки с мылом, желательно - продезинфицировать. Попытка поправить маску во время использования увеличивает риск переноса вируса на слизистую оболочку глаз. Одноразовую маску необходимо выбросить сразу после использования, так как она не подлежит стирке или дезинфекции. Носить маску можно не более двух часов, после чего многоразовой маске необходима обработка.

"Очень важно, чтобы маска была чистой. Она должна закрывать рот, нос и подбородок, важно надевать маску ровно", — сказала Георгицэ.

Многоразовую маску после использования необходимо поместить в пластиковую упаковку до тех пор, пока она не будет хорошо вымыта с мылом и выглажена. Противопоказано класть маску в карман после использования, а затем снова надевать ее без всякой обработки, подчеркнула Георгицэ.

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