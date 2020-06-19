Из Молдовы вновь можно отправлять посылки в десятки стран - подробности

Госпредприятие "Почта Молдовы" вновь возобновило отправку посылок в десятки стран мира, как воздушным, так и наземным путем.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. После долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса нового типа, жители Молдовы смогут вновь отправлять по почте посылки своим родственникам и близким, находящимся за рубежом. Госпредприятие "Почта Молдовы" начала сбор посылок с четверга и пятницы так, чтобы уже на следующей неделе они направились адресатам, как в ближнее зарубежье, так и далеко за границы страны.

"Отправка всех категорий посылок отныне доступна, как наземным, так и воздушным путем. Отправка будет осуществляться в соответствии с авиарейсами в страны назначения, а также посредством автотранспорта, в зависимости от загрузки каждой из единиц подвижного состава", - сказано в сообщении госпредприятия. © Sputnik / Miroslav Rotari Почта Молдовы начала прием почтовых грузов из России, Украины и Румынии

Таким образом, на постсоветском пространстве посылки из Молдовы можно отправлять в Россию, Беларусь, Казахстан, Латвию, Литву, Украину, Эстонию. На европейском пространстве стали вновь доступными для почтовых отправлений из нашей республики такие государства, как Германия, Португалия, Австрия, Греция, Румыния, Бельгия, Италия, Сербия, Словакия, Словения, Болгария, Великобриатния, Франция и другие.

Есть среди возобновленных почтовых направлений и слегка экзотические для Молдовы страны, такие, как Сенегал, Бразилия, Тайланд, Мексика. Также возобновлены потовые отправления в Соединенные Штаты Америки.

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