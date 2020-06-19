Нитратная "бомба" - граждан Молдовы могли массово отравить, причем сильно

В розничную торговлю Молдовы могли попасть почти две тонны дынь, содержание солей азотной кислоты в которых могло бы привести к острым пищевым отравлениям и появлению осложнений у сотен граждан республики.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Специалисты Национального агентства продовольственной безопасности (ANSA) обнаружили и задержали на границе крупную партию (1 тысяча 914 килограммов) дынь, которые намеревались реализовать на рынках республики в розничной торговле.

После проведенных лабораторных исследований выяснилось, что содержание нитратов в плодах - в два раза выше допустимой законом максимальной планки.

© Photo : ANSA Почти две тонны дынь с повышенным содержанием нитратов уничтожили специалисты ANSA.

Инспекторы ANSA изъяли опасный груз, после чего он был отправлен на городскую кишиневскую свалку в поселке Цынцарены, где его уничтожили гусеницами тракторов.

© Photo : ANSA Полигон утилизации.

Специалисты Нацагентства предупредили граждан об опасности при покупке импортных бахчевых культур, поскольку во многих плодах концентрация вредных соединений может превышать допустимые нормы.

Наибольшую опасность в плане содержания нитратов таят в себе дыни, арбузы и баклажаны, которые раньше срока появляются на сельскохозяйственных рынках. Как правило, именно эти плоды впитывают в себя как губка химическую "подкормку".

Нитраты - это соли азотной кислоты, которые накапливаются в продуктах и воде при избыточном содержании в почве азотных удобрений.

Исследователями США, Германии, Чехословакии, России установлено, что нитраты и нитриты вызывают у человека метгемоглобинемию, рак желудка, отрицательно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы, на развитие эмбрионов.

Учеными названы основные симптомы отравления нитратами, которые содержатся в дынях и арбузах, проявляющиеся уже через 4–6 часов после употребления в пищу бахчевой культуры.

Основные проявления — боли в животе различной локализации, тошнота, рвота, многократный жидкий стул, головная боль и повышение температуры тела до 38–39 градусов.

Между тем, арбузы, не содержащие нитратов, чрезвычайно полезны для организма человека. Если употреблять хотя бы одну их дольку в день, организм быстро очистится от токсинов, человеку не грозит обезвоживание в жаркое время года.

По утверждениям диетологов, дыни, не "напичканные" нитратами, полезны. Обилие содержания глюкозы в этих плодах обеспечит лучшую мозговую деятельность. Также, по словам врачей, употребление в пищу дынь помогает исключить проблемы со зрением, стимулирует здоровье сердца, исключает риск развития депрессии.

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