Нитратная "бомба" - граждан Молдовы могли массово отравить, причем сильно

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Специалисты Национального агентства продовольственной безопасности (ANSA) обнаружили и задержали на границе крупную партию (1 тысяча 914 килограммов) дынь, которые намеревались реализовать на рынках республики в розничной торговле.
После проведенных лабораторных исследований выяснилось, что содержание нитратов в плодах - в два раза выше допустимой законом максимальной планки.
Инспекторы ANSA изъяли опасный груз, после чего он был отправлен на городскую кишиневскую свалку в поселке Цынцарены, где его уничтожили гусеницами тракторов.
Специалисты Нацагентства предупредили граждан об опасности при покупке импортных бахчевых культур, поскольку во многих плодах концентрация вредных соединений может превышать допустимые нормы.
Наибольшую опасность в плане содержания нитратов таят в себе дыни, арбузы и баклажаны, которые раньше срока появляются на сельскохозяйственных рынках. Как правило, именно эти плоды впитывают в себя как губка химическую "подкормку".
Нитраты - это соли азотной кислоты, которые накапливаются в продуктах и воде при избыточном содержании в почве азотных удобрений.
Исследователями США, Германии, Чехословакии, России установлено, что нитраты и нитриты вызывают у человека метгемоглобинемию, рак желудка, отрицательно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы, на развитие эмбрионов.
Учеными названы основные симптомы отравления нитратами, которые содержатся в дынях и арбузах, проявляющиеся уже через 4–6 часов после употребления в пищу бахчевой культуры.
Основные проявления — боли в животе различной локализации, тошнота, рвота, многократный жидкий стул, головная боль и повышение температуры тела до 38–39 градусов.
Между тем, арбузы, не содержащие нитратов, чрезвычайно полезны для организма человека. Если употреблять хотя бы одну их дольку в день, организм быстро очистится от токсинов, человеку не грозит обезвоживание в жаркое время года.
По утверждениям диетологов, дыни, не "напичканные" нитратами, полезны. Обилие содержания глюкозы в этих плодах обеспечит лучшую мозговую деятельность. Также, по словам врачей, употребление в пищу дынь помогает исключить проблемы со зрением, стимулирует здоровье сердца, исключает риск развития депрессии.
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